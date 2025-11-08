Токаев: Трамп был послан Америке свыше
- 8.11.2025, 1:08
Казахстанский лидер заявил, что политику президента США поддерживают во всем мире.
Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.
Он напомнил, что с момента победы Трампа на выборах прошел ровно год.
«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.
Казахстанский лидер добавил, что политику американского президента поддерживают во всем мире.