8 ноября 2025, суббота, 0:23
Токаев: Трамп был послан Америке свыше

  • 8.11.2025, 1:08
Токаев: Трамп был послан Америке свыше
Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер заявил, что политику президента США поддерживают во всем мире.

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным Америке свыше. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

Он напомнил, что с момента победы Трампа на выборах прошел ровно год.

«Я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Казахстанский лидер добавил, что политику американского президента поддерживают во всем мире.

