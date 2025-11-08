США временно разрешили Венгрии покупать российскую нефть 8.11.2025, 10:00

Орбану удалось договориться с Трампом.

Венгерские компании, импортирующие российскую нефть и газ, не будут подвергнуты американским санкциям в течение ближайшего года, сообщил в пятницу представитель Белого дома, сообщает «Радио Свобода».

Об этом решении было объявлено после встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтоне. Предотвращение введения вторичных американских санкций против венгерских компаний, покупающих российскую нефть и природный газ, было одной из основных целей визита Орбана. По его словам, продолжение импорта энергоресурсов из России жизненно необходимо для Венгрии. Ранее Орбан заявлял, что их отсутствие «поставит венгерскую экономику на колени». Дональд Трамп сказал, что его администрация рассматривает этот вопрос, поскольку Венгрии трудно получить нефть и газ из других источников.

По данным МВФ, на Россию в 2024 году приходилось 86 процентов импортируемой Венгрией нефти. Потеря этого источника энергоресурсов может привести к снижению ВВП страны на 4 процента. Вместе с тем, согласно исследованию Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследования в области энергии и чистого воздуха (CREA), Венгрия может отказаться от российской нефти, заместив ее нефтью, поступающей по нефтепроводу Adria через Хорватию.

Венгрия и Словакия — единственные члены Евросоюза, продолжающие импортировать российскую нефть. В конце октября администрация Дональда Трампа ввела санкции против крупнейших нефтяных компаний России «Роснефть» и «Лукойл». Иностранные компании, продолжающие покупать их продукцию после 21 ноября, могут стать объектами американских вторичных санкций.

