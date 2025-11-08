Макрон сделал заявление о сокровищах Лувра 8.11.2025, 11:21

Эммануэль Макрон

Французский президент обещает, что они будут найдены.

Французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Мексику в пятницу повторил, что королевские драгоценности, украденные из Лувра, будут найдены, а безопасность музея будет усилена.

Об этом сообщает AFP.

Макрон напомнил, что французские правоохранители уже нашли нескольких причастных к ограблению парижского музея.

«Драгоценности будут найдены, их (причастных к ограблению. – Ред.) арестуют, их будут судить», – сказал он.

Президент Франции добавил, что ограбление «стало шоком для всех», но в то же время является «возможностью выйти еще более сильными».

«Безопасность Лувра будет полностью пересмотрена», – сказал Макрон.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно продлилось всего 7 минут. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в частности из Германии и Интерпола.

