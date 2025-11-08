закрыть
8 ноября 2025, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Южной Америке выловили доисторическую рыбу

  • 8.11.2025, 12:49
  • 1,086
В Южной Америке выловили доисторическую рыбу
Фото: Соломон Дэвид/Х

Живой ихтиозавр.

В поймах реки Миссисипи ученые поймали одну из крупнейших пресноводных рыб Северной Америки — миссисипского панцирника (Atractosteus spatula), пишет New Voice.

Это «живое ископаемое существо» является крупнейшим видом среди панцирных щук, чья эволюционная история насчитывает более 100 миллионов лет.

Известный ихтиолог Соломон Дэвид, которого в США называют «гар-гай» («парень-щука»), сообщил, что его команда поймала самый большой экземпляр за всю практику. Длина рыбы составляла 2,4 метра, а вес — около 136 килограммов. После измерений и маркировки щуку выпустили обратно в дикую природу.

По словам Дэвида, эта рыба имела чрезвычайно массивную голову и широкое тело, а ее возраст, вероятно, превышал 50 лет — возможно, даже достигал 90. Миссисипские панцирники растут медленно, достигая длины более 1,8 метра, и могут жить более века.

Исследование проводится в рамках проекта восстановления пойм Миссисипи, который возглавляет организация The Nature Conservancy Mississippi. Панцирные щуки играют важную роль в этом процессе — они используют поймы для нереста, питания и роста, и их присутствие указывает на здоровую экосистемную связь между рекой и ее поймами.

Несмотря на устрашающую внешность, эти рыбы не представляют опасности для человека. Они поедают все, что могут проглотить, но их пасть слишком мала, чтобы навредить человеку. Однако деятельность человека угрожает виду — дамбы и плотины препятствуют миграциям к местам нереста, а неконтролируемый вылов может уменьшить популяцию.

Фото: Соломон Дэвид/Х

Миссисипские панцирники — настоящие «живые ископаемые». Их предки существовали еще во времена динозавров, и эволюционные изменения у них происходят крайне медленно. В 2024 году команда Дэвида обнаружила гибриды между аллигаторовым и длиннорылым панцирником — потомков двух линий, разошедшихся около 100 миллионов лет назад. Это самое древнее из известных эволюционных разделений между современными видами, способными к скрещиванию.

Ученые предполагают, что секрет долголетия панцирных рыб может крыться в высокой способности к восстановлению ДНК. Это открытие может иметь большое значение для медицины, в частности в исследованиях раковых заболеваний.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов