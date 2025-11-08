В Южной Америке выловили доисторическую рыбу 8.11.2025, 12:49

Фото: Соломон Дэвид/Х

Живой ихтиозавр.

В поймах реки Миссисипи ученые поймали одну из крупнейших пресноводных рыб Северной Америки — миссисипского панцирника (Atractosteus spatula), пишет New Voice.

Это «живое ископаемое существо» является крупнейшим видом среди панцирных щук, чья эволюционная история насчитывает более 100 миллионов лет.

Известный ихтиолог Соломон Дэвид, которого в США называют «гар-гай» («парень-щука»), сообщил, что его команда поймала самый большой экземпляр за всю практику. Длина рыбы составляла 2,4 метра, а вес — около 136 килограммов. После измерений и маркировки щуку выпустили обратно в дикую природу.

По словам Дэвида, эта рыба имела чрезвычайно массивную голову и широкое тело, а ее возраст, вероятно, превышал 50 лет — возможно, даже достигал 90. Миссисипские панцирники растут медленно, достигая длины более 1,8 метра, и могут жить более века.

Исследование проводится в рамках проекта восстановления пойм Миссисипи, который возглавляет организация The Nature Conservancy Mississippi. Панцирные щуки играют важную роль в этом процессе — они используют поймы для нереста, питания и роста, и их присутствие указывает на здоровую экосистемную связь между рекой и ее поймами.

Несмотря на устрашающую внешность, эти рыбы не представляют опасности для человека. Они поедают все, что могут проглотить, но их пасть слишком мала, чтобы навредить человеку. Однако деятельность человека угрожает виду — дамбы и плотины препятствуют миграциям к местам нереста, а неконтролируемый вылов может уменьшить популяцию.

Фото: Соломон Дэвид/Х

Миссисипские панцирники — настоящие «живые ископаемые». Их предки существовали еще во времена динозавров, и эволюционные изменения у них происходят крайне медленно. В 2024 году команда Дэвида обнаружила гибриды между аллигаторовым и длиннорылым панцирником — потомков двух линий, разошедшихся около 100 миллионов лет назад. Это самое древнее из известных эволюционных разделений между современными видами, способными к скрещиванию.

Ученые предполагают, что секрет долголетия панцирных рыб может крыться в высокой способности к восстановлению ДНК. Это открытие может иметь большое значение для медицины, в частности в исследованиях раковых заболеваний.

