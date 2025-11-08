Евросоюз создаcт Центр противодействия российской дезинформации 2 8.11.2025, 17:44

В документе также указывается на угрозу, исходящую от других авторитарных режимов.

Власти Евросоюза планируют создать Центр демократической устойчивости, который займётся борьбой с дезинформацией со стороны России и других авторитарных режимов, сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. Новый центр станет частью инициативы «Щит демократии», предложенной председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и будет координировать обмен информационными данными и повышение осведомленности общественности о попытках иностранных правительств манипулировать информацией.

«Распространяя ложную информацию, иногда включая манипуляции и фальсификацию исторических фактов, Россия пытается подорвать доверие к демократическим системам», — цитирует The Guardian черновик документа.

Европейская комиссия намерена объединить в рамках центра экспертов из всех стран ЕС, а также государств, стремящихся присоединиться к блоку. Участие в работе организации будет добровольным. ЕК также допускает возможность присоединения «партнеров-единомышленников», что, как пишет издание, делает вероятным участие Великобритании.

План «Щит демократии» также предусматривает создание независимой сети фактчекеров для защиты от дезинформации, особенно в периоды выборов, чрезвычайных ситуаций в здравоохранении или стихийных бедствий. Брюссель намерен сформировать сеть лидеров мнений, которые будут распространять информацию о демократических стандартах и правилах ЕС в онлайн-пространстве.

По данным внешнеполитической службы ЕС, только за последние годы были зафиксированы десятки кампаний, связанных с российской дезинформацией. Среди них упоминается операция «Двойник», в рамках которой создавались сайты, копирующие известные европейские СМИ — такие как Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio — и публиковались поддельные материалы с антизападным содержанием. Эти фейковые статьи затем распространялись в социальных сетях, их целью было дискредитировать европейских политиков и ослабить общественную поддержку Украины и украинских беженцев.

В документе также указывается на угрозу, исходящую от Китая. По данным Еврокомиссии, Пекин использует частные PR-компании и «влиятельных лиц» для создания и распространения материалов, соответствующих его политическим интересам. В 2024 году исследователи Citizen Lab выявили 123 сайта, работавших из Китая под видом новостных агентств и публиковавших пропекинскую дезинформацию в 30 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

