Парламент Сербии решил снести знаковое здание ради строительства отеля Трампа 8.11.2025, 18:11

Оппозиция резко раскритиковала инициативу.

Парламент Сербии принял закон, разрешающий снос здания Генштаба, разрушенного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. Решение лишает объект статуса культурного наследия и открывает для семьи президента США Дональда Трампа возможность строительства на его месте шикарного отеля стоимостью полмиллиарда долларов, пишет The New York Times.

Автор инициативы, депутат Миленко Йованов, заявил в парламенте, что закон даст возможность восстановить разрушенные здания, которые годами стоят заброшенными. «Мы открываем пространство и создаем возможности для движения страны вперед. Это наша главная цель и наша главная задача», — сказал он. По словам Йованова, он также надеется, что такой шаг «приведет к улучшению отношений с администрацией Трампа и Соединенными Штатами».

Оппозиция резко раскритиковала инициативу. Депутат Мариника Тепич назвала здание «символом сопротивления и доказательством того, что раздробленная нация и разрушенное государство способны возродиться». «Сегодня вы хотите превратить этот символ в роскошный комплекс, чтобы угодить Дональду Трампу. На месте, где когда-то падали бомбы, вы теперь планируете разливать шампанское», — заявила она в ходе парламентских дебатов.

Комплекс Генерального штаба был построен в 1960-х годах и считался образцом югославского модернизма. В 1999 году он был уничтожен авиаударами НАТО в ответ на действия Белграда против этнических албанцев в Косово.

Идею строительства отеля на этом месте Дональд Трамп впервые озвучил еще в 2013 году. В мае 2024 года сербские власти одобрили планы по строительству отеля на 175 номеров и более 1500 жилых единиц на территории Генштаба в рамках договора аренды сроком на 99 лет с компанией, связанной с Джаредом Кушнером, зятем Трампа. Проект также предусматривает создание мемориала жертвам бомбардировок НАТО.

Однако реализация проекта была приостановлена после возбуждения уголовного дела против чиновников, согласовавших сделку, напоминает The New York Times. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда депутаты правящей Сербской прогрессивной партии инициировали рассмотрение нового законопроекта в рамках чрезвычайной законодательной процедуры. Это решение позволило возобновить парламентское обсуждение проекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com