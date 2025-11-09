Пит Хегсет: Армия США переходит в режим военного времени
- 9.11.2025, 1:10
Глава Пентагона сравнил обстановку в мире с 1939 годом.
Пентагон предупреждает о росте глобальных вызовов и необходимости усиления оборонного потенциала. Руководитель ведомства Пит Хегсет сравнил нынешнюю обстановку в мире с 1939 годом и призвал оборонную промышленность работать быстрее.
Выступая в Национальном военном колледже в Вашингтоне 7 ноября, глава Пентагона подчеркнул, что мир вступил в фазу растущей напряженности, а конкурентные державы усиливают свои военные возможности, пишет National Defense.
«Враги объединяются, угрозы растут. Вы чувствуете это, я чувствую это», – сказал чиновник.
По словам министра, если Соединенные Штаты хотят избежать прямого участия в будущих конфликтах, они должны активно укреплять обороноспособность уже сейчас. Хегсет предупредил, что конкуренты США ускоряют разработку новых вооружений и военных технологий.
«Они действуют стремительно. Они создают новые возможности с такой скоростью, которая должна отрезвлять каждого американца», – подчеркнул глава Пентагона.
Отдельно он обратился к американским оборонным подрядчикам, заявив, что существующая система закупок устарела и мешает своевременному производству вооружений, и потребовал от военных компаний ускорить производство, пишет National Defense.
По словам Хегсета, США переводят Пентагон и свою промышленность «на военный режим».