На берегу Смолевичского водохранилища заметили странную белую пену 9.11.2025, 14:20

Минприроды ответило, что с водой.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси заявило, что проверило состояние воды в Смолевичском водохранилище после появления видео в TikTok. В Минприроды заверили, что водоем не загрязнен, и состояние воды соответствует «сезонной норме», пишет «Телеграф».

«По результатам проверки, проведенной районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, фактов загрязнения или сброса посторонних веществ в водоем не установлено», — заявили в ведомстве.

Там объяснили, что обильная пена на берегу водохранилища «имеет естественную природу» и появилась из-за активного разложения водной растительности (водорослей) в осенний период.

«В результате… выделяются органические вещества, способствующие образованию пены при смешивании воды с воздухом», — утверждают в Минприроды.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как на берегу Смолевичского водохранилища скопилась обильная белая пена.

