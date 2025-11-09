Врачи рассказали, как сейчас в Беларуси болеют коронавирусом

Врачи рассказали, как сейчас в Беларуси болеют коронавирусом1
- 9.11.2025, 20:04
- 1,848
Медики отмечают, что болезнь протекает легче, чем в прошлые годы.
Коронавирусная инфекция в Беларуси сейчас протекает значительно легче, чем в первые годы пандемии, и не приводит пациентов в реанимацию. Об этом рассказали ведущие медицинские специалисты из Могилева и Минска.
Заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям Могилевской больницы № 1 и главный внештатный инфекционист Могилевской области Ирина Бас отметила, что пациентов с коронавирусом в стационаре немного. Примерно последний год в больницу попадают преимущественно люди с хроническими заболеваниями — проблемами сердца и сосудов, сахарным диабетом, онкологией. Также среди госпитализированных есть младенцы в возрасте до года.
При этом течение болезни изменилось кардинально. Пациентов с ковидом размещают в обычных инфекционных отделениях — реанимация им не требуется. Тех характерных ковидных пневмоний, которые массово встречались в 2020—2021 годах, врачи сейчас практически не видят.
Симптомы заболевания стали похожи на обычную вирусную инфекцию: боль в горле, охриплость, насморк и сухой кашель. Воспаление легких развивается редко и обычно только у пациентов с сопутствующими болезнями. Как правило, пневмония возникает при присоединении бактериальной инфекции, когда формируется смешанная форма заболевания.
Главный врач 8-й городской поликлиники Минска и главный внештатный специалист по организации амбулаторной помощи Мингорисполкома Татьяна Комкова добавила, что в столице наблюдается невысокий подъем заболеваемости коронавирусом. Уровень распространения инфекции даже ниже, чем в этот же период 2024 года. При этом основную массу обращений составляют другие негриппозные респираторные вирусы.