США несколько дней били по югу Сирии
- 1.12.2025, 11:30
- 2,266
Уничтожены свыше 15 тайников ИГИЛ.
Военные из США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 объектов с тайниками с оружием террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).
Атаки были совершены 24–27 ноября, сообщило Центральное командование США.
Склады были выявлены в рамках операции «Внутренняя решимость» совместно с сирийскими войсками по всей провинции Риф-Дамашк. По тайникам нанесли многочисленные авиаудары, также были совершены наземные взрывы.
В результате операции удалось уничтожить больше 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельной взрывчатки. Силовики также обнаружили и уничтожили незаконные наркотики.