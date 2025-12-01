закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США несколько дней били по югу Сирии

  • 1.12.2025, 11:30
  • 2,266
США несколько дней били по югу Сирии

Уничтожены свыше 15 тайников ИГИЛ.

Военные из США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 объектов с тайниками с оружием террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Атаки были совершены 24–27 ноября, сообщило Центральное командование США.

Склады были выявлены в рамках операции «Внутренняя решимость» совместно с сирийскими войсками по всей провинции Риф-Дамашк. По тайникам нанесли многочисленные авиаудары, также были совершены наземные взрывы.

В результате операции удалось уничтожить больше 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельной взрывчатки. Силовики также обнаружили и уничтожили незаконные наркотики.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип