США несколько дней били по югу Сирии 1.12.2025, 11:30

2,266

Уничтожены свыше 15 тайников ИГИЛ.

Военные из США совместно с Министерством внутренних дел Сирии обнаружили и уничтожили более 15 объектов с тайниками с оружием террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Атаки были совершены 24–27 ноября, сообщило Центральное командование США.

Склады были выявлены в рамках операции «Внутренняя решимость» совместно с сирийскими войсками по всей провинции Риф-Дамашк. По тайникам нанесли многочисленные авиаудары, также были совершены наземные взрывы.

В результате операции удалось уничтожить больше 130 минометов и ракет, несколько единиц штурмовых винтовок, пулеметов, противотанковых мин и материалов для изготовления самодельной взрывчатки. Силовики также обнаружили и уничтожили незаконные наркотики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com