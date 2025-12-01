закрыть
1 декабря 2025, понедельник
Индия нашла нового поставщика нефти вместо России

  • 1.12.2025, 19:04
Страна закупила первую партию «черного золота» у Гайаны.

Индия закупила первую партию нефти у Гайаны, два танкера с сырьем уже направились в страну. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов.

«Сверхбольшие суда-перевозчики нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули эту южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый из которых нес около 2 миллионов баррелей нефти», — говорится в материале.

По данным журналистов, судна прибудут в Индию в январе. Такой длинный маршрут поставок связан с планами индийских переработчиков отказаться от закупок нефти из России на фоне давления со стороны США и санкций против крупнейших российских поставщиков, следует из материала.

