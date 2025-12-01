Продажи iPhone установили рекорд 2 1.12.2025, 19:26

1,064

Корпорация заняла почти 25% мирового рынка.

Корпорация Apple заняла рекордную для себя долю на рынке смартфонов. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Counterpoint Research (CR).

По данным CR, за октябрь продажи смартфонов Apple резко выросли на 12 процентов в годовом исчислении. Из-за этого IT-гигант занял первое место на мировом рынке смартфонов с рекордной для себя долей 24,2 процента. Аналитики подчеркнули, что компания Тима Кука впервые в своей истории добилась такого показателя.

В материале говорится, что у Apple и раньше были удачные периоды — выход на рынок iPhone 6 в 2014 году или появление iPhone 12 в 2020 году. Однако успех серии iPhone 17 все же оказался более впечатляющим. Также высоким продажам способствовал широкий ассортимент смартфонов Apple прошлых поколений — iPhone 16 и 16e.

«Apple была одним из самых быстрорастущих брендов с начала года, и мы ожидаем, что она сохранит динамику в четвертом квартале», — подчеркнули специалисты CR. Они прогнозируют, что Apple, скорее всего, установит рекорд четвертого квартала по объемам продаж смартфонов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com