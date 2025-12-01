закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 21:13
Новый космический телескоп будет искать признаки жизни на 20 далеких планетах

  • 1.12.2025, 21:03
Аппарат «Пандора» запустят в первом квартале 2026 года.

NASA готовится запустить в первом квартале 2026 года новый телескоп «Пандора» — компактный, недорогой аппарат, созданный специально для детального изучения атмосфер экзопланет. В отличие от гигантов вроде «Джеймс Вебб» или «Кеплер», «Пандора» весит всего 325 кг и диаметром всего 43 см, но будет месяцами наблюдать всего 20 тщательно отобранных миров, чтобы выяснить, существуют ли на них условия для жизни, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Телескоп будет использовать транзитный метод: отслеживать, как свет звезды проходит через атмосферу планеты. По изменениям спектра ученые смогут определить наличие водяного пара, углекислого газа, азота и других газов. Особое внимание уделят поиску воды — ключевого индикатора потенциальной обитаемости.

Главная сложность — «шум» самой звезды. Темные и светлые области на ее поверхности могут искажать спектр, создавая ложные сигналы. Чтобы отделить реальные данные от помех, Pandora будет наблюдать каждую цель до 10 раз, по 24 часа за сеанс — такой режим недоступен более загруженным обсерваториям вроде Webb.

Для исследования выбрали 20 планет — от горячих газовых гигантов до небольших субнептунов, обращающихся вокруг звезд разного типа.

Проект стоит всего $20 млн — «копейки» по меркам космической отрасли. Если миссия пройдет успешно, ученые надеются получить финансирование еще на год работы.

«Пандора» может стать важнейшим шагом в поиске следов жизни за пределами Солнечной системы — ей нужно лишь немного времени, чтобы понять, есть ли такие миры поблизости.

