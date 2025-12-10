Москву атаковали дроны 10.12.2025, 10:30

1,740

В столице РФ подняты экстренные службы.

Утром 10 декабря неизвестные БПЛА атаковали столицу РФ. Мэр столицы сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили несколько дронов, которые двигались в сторону города, а на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, передает «Фокус».

По информации, предоставленной Сергеем Собяниным, в течение утра было ликвидировано четыре беспилотника, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Москвы. Мэр уточнил, что на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб, контролируя ситуацию и обеспечивая безопасность. Стоит отметить, что пока официальных сообщений от ГСЧС о последствиях этих атак не поступало.

И все же атаки беспилотников на Москву за последние дни происходят не впервые. В частности, накануне, 9 декабря, по словам мэра города, силами противовоздушной обороны Минобороны были сбиты четыре дрона, которые летели в направлении столицы, а специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков, чтобы обеспечить безопасность жителей города.

Кроме того, издание ASTRA, ссылаясь на заявление Минобороны РФ, писало, что за ночь над территорией России было сбито 20 украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что 16 дронов были уничтожены над Брянской областью, два — над Калужской областью, один — над Белгородской областью и еще один — над Московским регионом.

