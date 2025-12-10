закрыть
Через КПП «Брест» в Польшу станет ездить меньше автобусов

  • 10.12.2025, 17:10
Минтранс перераспределяет нагрузку между пограничными переходами.

Маршруты пассажирских автобусов, следующих в Польшу из Беларуси, решили оптимизировать. Соответствующее решение принял Минтранс, сообщает Транспортная инспекция.

Дело в расширении сообщения между двумя странами. С 17 ноября заработали еще два пункта пропуска – «Кузница» (с белорусской стороны – «Брузги») и «Бобровники» («Берестовица»).

Первый КПП предназначен для движения легковых автомобилей, а второй для легковых, грузовых транспортных средств и автобусов.

Также автобусы могут проезжать через пункт пропуска «Брест» («Тересполь»).

Однако, для равномерного распределения нагрузки на АПП Минтрансом разрешается выполнять международные автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении в следующем порядке:

до 15 декабря 2025 года при наличии у автоперевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – через АПП «Брест» и «Берестовица»

с 16 декабря 2025 года при наличии у автоперевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – исключительно через АПП «Берестовица».

Теоретически, это сократит нагрузку по автобусам на «Брест» и увеличит на «Берестовицу».

