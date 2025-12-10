Через КПП «Брест» в Польшу станет ездить меньше автобусов
- 10.12.2025, 17:10
Минтранс перераспределяет нагрузку между пограничными переходами.
Маршруты пассажирских автобусов, следующих в Польшу из Беларуси, решили оптимизировать. Соответствующее решение принял Минтранс, сообщает Транспортная инспекция.
Дело в расширении сообщения между двумя странами. С 17 ноября заработали еще два пункта пропуска – «Кузница» (с белорусской стороны – «Брузги») и «Бобровники» («Берестовица»).
Первый КПП предназначен для движения легковых автомобилей, а второй для легковых, грузовых транспортных средств и автобусов.
Также автобусы могут проезжать через пункт пропуска «Брест» («Тересполь»).
Однако, для равномерного распределения нагрузки на АПП Минтрансом разрешается выполнять международные автоперевозки пассажиров в регулярном сообщении в следующем порядке:
до 15 декабря 2025 года при наличии у автоперевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – через АПП «Брест» и «Берестовица»
с 16 декабря 2025 года при наличии у автоперевозчиков разрешений через АПП «Брузги» или «Берестовица» – исключительно через АПП «Берестовица».
Теоретически, это сократит нагрузку по автобусам на «Брест» и увеличит на «Берестовицу».