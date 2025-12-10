закрыть
10 декабря 2025, среда, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц поддержал вступление Армении в Евросоюз

  • 10.12.2025, 19:38
Мерц поддержал вступление Армении в Евросоюз

Канцлер ФРГ встретился с Николом Пашиняном.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал евроинтеграцию Армении во время встречи с премьером страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает Der Spiegel.

Во время визита Пашиняна в Берлин канцлер ФРГ заявил об «исторической возможности» для Армении приблизиться к Евросоюзу. По его словам, путь в Европу открыт, особенно после начала мирного процесса между Ереваном и Баку.

«Мы согласны, что сейчас для Армении и Азербайджана есть прекрасная возможность пойти по европейскому пути. Мы с большим вниманием следим за изменениями в регионе», – сказал Мерц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко