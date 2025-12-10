Беспилотник Boeing впервые применил ракету класса «воздух-воздух» 10.12.2025, 23:28

Стрельбу отработали на полигоне в Австралии.

Ведомый дрон Boeing MQ-28A Ghost Bat военно-воздушных сил Австралии впервые применил ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Беспилотник поразил летающую мишень, пишет TWZ.

Стрельбу отработали на полигоне в Австралии в рамках продолжающихся испытаний Kareela 25-4. Ghost Bat действовал в качестве ведомого самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail австралийских воздушных сил. Ракета AMRAAM поразила реактивный беспилотник-мишень Phoenix.

MQ-28A нес одну ракету на внешней подвеске. Такой способ установки повышает заметность дрона для радаров, но у актуальной модификации Ghost Bat нет внутренних отсеков для вооружения.

Пока неизвестно, как беспилотник обнаружил и отследил цель. Для этого могли применить как оборудование Ghost Bat, так и полученное от самолета целеуказание. Как пишет издание, ранее на MQ-28 замечали инфракрасные датчики, которые способны обнаруживать цели и наводить на них ракеты.

