В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе 11.12.2025, 4:01

Луис Альберто Арсе Катакор

В чем его подозревают?

Полиция арестовала бывшего президента Луиса Альберто Арсе Катакору в связи с предполагаемым неправомерным использованием государственных средств, сообщила экс-министр при президенте Мария Нела Прада, передает El Deber.

Арсе занимал пост президента Боливии пять лет — с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.

