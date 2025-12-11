закрыть
11 декабря 2025, четверг
В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе

  • 11.12.2025, 4:01
Луис Альберто Арсе Катакор

В чем его подозревают?

Полиция арестовала бывшего президента Луиса Альберто Арсе Катакору в связи с предполагаемым неправомерным использованием государственных средств, сообщила экс-министр при президенте Мария Нела Прада, передает El Deber.

Арсе занимал пост президента Боливии пять лет — с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.

