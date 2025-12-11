В Боливии задержали бывшего президента Луиса Арсе

Полиция арестовала бывшего президента Луиса Альберто Арсе Катакору в связи с предполагаемым неправомерным использованием государственных средств, сообщила экс-министр при президенте Мария Нела Прада, передает El Deber.
Арсе занимал пост президента Боливии пять лет — с ноября 2020 года по 8 ноября 2025 года.
Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL97116022020000000216711123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com
Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях