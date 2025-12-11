«Он будет следующим»: Трамп выдвинул ультиматум президенту одной из стран

«Он будет следующим»: Трамп выдвинул ультиматум президенту одной из стран3
Белый дом расширяет антинаркотическую кампанию.
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в отношении президента Колумбии Густаво Петра, фактически пригрозив ему в рамках своей региональной кампании против наркоторговли. Во время общения с журналистами Трамп заявил, что Петр может стать «следующим» объектом давления со стороны Вашингтона, пишет Politico.
Сначала он отмахнулся от вопроса, сказав, что «не очень много думал» о Петре. Но уже через несколько секунд перешел к прямой угрозе:
«Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим».
Часть более широкой операции США
Заявления Трампа стали наиболее резкой эскалацией его угроз лидеру Колумбии. В начале недели в интервью Politico президент США очертил планы расширить военную операцию против наркоторговли с Венесуэлы на Мексику и Колумбию.
С сентября США уже осуществили ряд ударов по подозреваемым судам с наркотиками в Карибском море и Тихом океане, а также нарастили военное присутствие у побережья Венесуэлы с целью давления на Николаса Мадуро.
Резкое ухудшение отношений с Боготой
Напряженность между Вашингтоном и Боготой возросла осенью. Администрация Трампа
лишила Колумбию статуса партнера в контроле над наркотиками,
аннулировала визу Петра,
сократила финансовую помощь,
назвала президента Колумбии «нелегальным наркоторговцем».
В США не скрывают, что хотели бы видеть отставку Петра. Впрочем, это может произойти без американского вмешательства: срок полномочий колумбийского лидера завершается, а страна готовится к президентским выборам в мае.
Посольство Колумбии пока не прокомментировало заявления Трампа.