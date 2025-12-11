«Он будет следующим»: Трамп выдвинул ультиматум президенту одной из стран 3 11.12.2025, 9:19

1,372

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Белый дом расширяет антинаркотическую кампанию.

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в отношении президента Колумбии Густаво Петра, фактически пригрозив ему в рамках своей региональной кампании против наркоторговли. Во время общения с журналистами Трамп заявил, что Петр может стать «следующим» объектом давления со стороны Вашингтона, пишет Politico.

Сначала он отмахнулся от вопроса, сказав, что «не очень много думал» о Петре. Но уже через несколько секунд перешел к прямой угрозе:

«Колумбия производит много наркотиков. Так что ему лучше поумнеть, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает, он будет следующим».

Часть более широкой операции США

Заявления Трампа стали наиболее резкой эскалацией его угроз лидеру Колумбии. В начале недели в интервью Politico президент США очертил планы расширить военную операцию против наркоторговли с Венесуэлы на Мексику и Колумбию.

С сентября США уже осуществили ряд ударов по подозреваемым судам с наркотиками в Карибском море и Тихом океане, а также нарастили военное присутствие у побережья Венесуэлы с целью давления на Николаса Мадуро.

Резкое ухудшение отношений с Боготой

Напряженность между Вашингтоном и Боготой возросла осенью. Администрация Трампа

лишила Колумбию статуса партнера в контроле над наркотиками,

аннулировала визу Петра,

сократила финансовую помощь,

назвала президента Колумбии «нелегальным наркоторговцем».

В США не скрывают, что хотели бы видеть отставку Петра. Впрочем, это может произойти без американского вмешательства: срок полномочий колумбийского лидера завершается, а страна готовится к президентским выборам в мае.

Посольство Колумбии пока не прокомментировало заявления Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com