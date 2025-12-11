Белоруска выгнала курьера мошенников, но деньги все равно исчезли
- 11.12.2025, 10:09
Ее мужа обманули по классической схеме.
В Минске 89-летний житель Фрунзенского района стал жертвой мошенников, несмотря на попытку супруги остановить преступников. Как сообщает милиция, мужчину обманули по классической схеме: сначала ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности и под предлогом проверки попросили продиктовать им свои персональные данные, пишет Onliner.
Спустя время последовал второй звонок: пенсионера напугали уголовной ответственностью за «контакт с преступниками» и потребовали срочно «задекларировать дома хранившиеся сбережения», иначе деньги якобы изымут во время обыска.
Пенсионер поверил и подготовил около 25 тысяч рублей для передачи курьеру. Его жена вовремя поняла, что речь идет о мошенниках, и выгнала посыльного, который сбежал без денег. Однако сам мужчина продолжал верить звонящим и выполнил другое их указание: поехал в торговый центр и оставил кошелек с деньгами в незапертой ячейке камеры хранения.
Только спустя несколько дней пенсионер осознал, что его обманули, и обратился в милицию.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера, который забрал кошелек. Им оказался 39-летний житель Калинковичей. Как выяснилось, он тоже действовал под контролем злоумышленников и уже успел забрать деньги у других потерпевших: около 10 тысяч долларов у борисовчанина и еще одну крупную сумму у 46-летнего минчанина, который ради этого даже оформил два кредита. Все полученные средства курьер передал дальше по преступной цепочке.
По факту случившегося возбуждены уголовные дела, проверка продолжается.