В Израиле объяснили назначение уроженца Беларуси главой «Моссада» 11.12.2025, 10:35

1,510

Роман Гофман

Роман Гофман обладает очень хорошей репутацией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил новым директором «Моссада» своего военного секретаря, уроженца Беларуси Романа Гофмана, поскольку «доверяет ему», а также хочет проанализровать просчеты спецслужб при теракте 7 октября 2023 года. Такое мнение в беседе с RTVI высказал доцент Еврейского университета Иерусалима, военный историк Дани Орбах, отвечая на вопрос о том, почему Нетаньяху остановил свой выбор именно на Гофмане.

Генерал-майор Армии обороны Израиля станет 13-м главой одной из самых известных разведок мира. Роман Гофман заменит на посту главы «Моссада» Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года. С мая 2024-го и по сегодняшний день Гофман занимает должность военного секретаря Нетаньяху.

В израильских СМИ его называют «самым влиятельным советником премьер-министра во время войны» против ХАМАС. Хотя Гофман никогда не работал в «Моссаде», он, по словам самого Нетаньяху, тесно сотрудничал с этой разведслужбой в качестве помощника премьер-министра.

Нетаньяху назначил Гофмана главой «Моссада», поскольку хочет, чтобы тот продвигал его политику в спецслужбах, считает Дани Орбах.

«Нетаньяху долгое время чувствовал, что система настроена против него. Он доверяет Гофману, своему военному секретарю», — сказал Орбах.

Роман Гофман родился в Мозыре. В 1990 году в возрасте 14 лет он вместе со своей семьей репатриировался в Израиль. Там его военная карьера началась в бронетанковых войсках.

Участвовал в боях с ХАМАС 7 октября 2023 года, тогда же был серьезно ранен. В апреле 2024-го Гофмана решили назначить на пост военного секретаря премьер-министра Израиля. В мае того же года он получил звание генерал-майора ЦАХАЛ.

По его словам, Роман Гофман обладает очень хорошей репутацией в израильских военных кругах. Дани Орбах сравнил его с «одним из лучших руководителей «Моссада» Меиром Даганом.

«Гофмана знают как очень напористого и смелого человека, который сильно отличается от генералов-бюрократов, которых, по крайней мере, по мнению Нетаньяху, очень много в израильских вооруженных силах», — добавил Дани Орбах.

В Израиле распространено мнение о том, что спецслужбы допустили серьезный просчет в день терактов 7 октября 2023 года, напомнил эксперт.

«И поскольку они потерпели неудачу, вам нужен кто-то со стороны, кто задаст правильные вопросы», — отметил собеседник RTVI

В качестве примера Орбах привел назначение на пост главы израильской контрразведки «Шин-Бет» главнокомандующего ВМС Израиля Ами Аялона. Тот вступил в эту должность в 1996 году после резонансного убийства премьер-министра Ицхака Рабина.

«Аялон созвал всех начальников отделов на совещание и сказал им: «Я ничего не знаю о разведке. Я адмирал военно-морского флота. Я хочу, чтобы вы меня научили. Поэтому сейчас я хочу, чтобы вы объяснили мне, чем вы занимаетесь. При этом я хочу услышать от вас, в чем причина каждого вашего действия. Единственное, чего я не хочу слышать, так это: «Мы будем продолжать делать это, потому что так мы делали всегда»», — рассказал Орбах.

По мнению эксперта, именно такой подход Нетаньяху и хочет применить к «Моссаду»: с помощью человека «со стороны» пересмотреть некоторые фундаментальные основы работы спецслужбы.

В то же время Орбах считает некоррекотным проводить прямые аналогий между назначением Гофмана в «Моссад» и Пита Хегсета — как еще одной «несистемной» фигуры — в Пентагон.

«Хегсет был, скорее, медийной личностью, а Гофман был и остается военным генералом. Так что это не просто кто-то без опыта», — заключил Орбах.

Роман Гофман станет первым за последние почти 15 лет директором «Моссада», родившимся за пределами Израиля. Также, в отличие от трех его последних предшественников, Гоман станет русскозычным главой израильской разведки.

Однако подобные прецеденты за почти 80-летнюю историю «Моссада» были. Второй директор спецслужбы Иссер Харель (Израиль Гальперин) был уроженцем Витебска, в 1912 году входившим в Российскую империю. Его преемник Меир Амит хотя и родился в 1921 году в Палестине, но немного знал русский — его родители прибыли на Святую землю из Харькова через Феодосию, а сам он приходился двоюродным братом советскому поэту Борису Слуцкому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com