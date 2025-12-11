закрыть
11 декабря 2025, четверг
Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки дронов

  • 11.12.2025, 10:42
Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки дронов

Борт премьер-министра Армении почти час кружил над Тверской областью.

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, не смог в ночь на 11 декабря совершить посадку в Москве, пишет Baza. Из-за атаки украинских дронов все аэропорты московского авиаузла не принимали и не отправляли рейсы.

Самолет Пашиняна почти час кружил над Тверской областью, ожидая разрешения на посадку, пишет Baza, но так его и не получил. В результате самолет отправился в Санкт-Петербург, где приземлился около часа ночи в Пулково.

Пашинян летел в Москву, чтобы принять участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

