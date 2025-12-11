Лукашенко встретился с главой СК РФ 5 11.12.2025, 11:56

Александр Бастрыкин

Бастрыкин приехал в Минск.

Александр Лукашенко 11 декабря встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, которого назвал «истинным не только своим другом, но и нашего белорусского народа».

— Ваш визит в Беларусь я всегда расцениваю как очень важный. И наша с вами встреча, и ваш визит ко мне — это не только визит вежливости, как дипломаты говорят. Хотя не без этого. Есть о чем поговорить, обсудить вопросы. Мы с вами придерживаемся одной линии, одной позиции, — сказал Лукашенко.

Александр Бастрыкин в Минске принял участие в III Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него.

