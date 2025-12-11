США захватили нефтяной танкер возле Венесуэлы: новые подробности 1 11.12.2025, 12:24

Как прошла спецоперация и что сказал Трамп.

Соединенные Штаты Америки остановили движение нефтяного танкера, который несмотря на санкции перевозил нефть из Венесуэлы в Иран, сообщили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп заявил, что это самый крупный корабль из всех, которые когда-либо удавалось захватить. На видео, снятом американскими военными, можно увидеть все детали спецоперации, в которой против моряков задействовали вертолет и группу спецназовцев.

Захват танкера с нефтью произошел рядом с берегами Венесуэлы, подтвердил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. После этого в мире произошел скачок цен на нефть, тем временем генеральный прокурор США Памела Бонди объяснила, что причина спецоперации — арест морского судна, на которое наложили санкции из-за поставок топлива из Венесуэлы в Иран.

Трамп лаконично сообщил о захвате танкера, но никаких деталей не привел, лишь отметив значительные размеры судна. Памела Бонди опубликовала 45-секундное видео спецоперации. На видео показали, как с военного вертолета Black Hawk на танкер высаживается около десятка спецназовцев в полном боевом снаряжении. Они рассыпаются по палубе, подходят к рубке, осматривают территорию. Не заметно, чтобы моряки дрались или использовали огнестрельное оружие.

Прокурор написала в X, что спецоперацию по захвату танкера совместно провели «Федеральное бюро расследований, Служба расследований национальной безопасности и Береговая охрана США при поддержке Министерства войны». Таким образом выполнили ордер, выписанный на подсанкционный корабль: танкер арестовали, говорится в заметке.

BREAKING: Trump:



We have just seized a tanker on the coast of Venezuela.



Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

«В течение нескольких лет этот нефтяной танкер находился под санкциями Соединенных Штатов из-за его участия в незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации», — подчеркнула Бонди, комментируя инцидент в Венесуэле.

Захват танкера — детали

Аналитики портала MarineTraffic, который отслеживает трекеры морских судов, установили, что произошел захват танкера VLCC Skipper. Указывается, что корабль находился под санкциями с 2022 года и неоднократно выключал устройства отслеживания AIS, находясь в иранских водах. Кроме того, танкер передавал поддельные сигналы AIS и перевозил грузы в Красном море, в Иран и Сирию. На портале уточняется, что нефтяной танкер ходил под флагом Гайаны. В заметке MarineTraffic есть информация о траектории движения корабля, который загрузил 1,1 млн тонн сырой нефти Merey на терминале Хосе в Венесуэле.

На захват танкера возле Венесуэлы отреагировали мировые цены на нефть, сообщили на портале Bloomberg. Аналитики портала объяснили, что из-за международного конфликта другие перевозчики теперь будут бояться подходить к портам этой страны. При этом значительная часть кораблей везла нефть в Китай. После инцидента Каракас заявил, что произошла «откровенная кража» и «акт пиратства», а из-за противостояния США и Венесуэлы на биржах выросли фьючерсы на покупку нефти.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Отметим, осенью 2025 года США направили в Венесуэлу флотилию военных кораблей, тем временем как Трамп заявил, что начинает борьбу с наркоторговцами президента Николаса Мадуро. После этого самолеты нанесли несколько ракетных ударов по катерам с десятком людей, которых Белый дом назвал наркоторговцами. В ноябре Пентагон объявил о начале спецоперации «Белое копье».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com