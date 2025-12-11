Представлен самый умный мини-электрокар с оригинальной концепцией 11.12.2025, 13:06

Он может вместить до шести человек.

Citroën представил концепт ELO — крошечный электрический автомобиль, способный вместить до шести человек. В отличие от современных спорткаров и больших внедорожников, ELO делает ставку на игривый дизайн, гибкость и комфорт, превращая салон в «гостиную на колесах», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Внутри водитель сидит в центральном кресле, которое может вращаться на 360 градусов, превращая салон в лаунж, рабочее место или зону для встреч. Традиционной приборной панели нет: информация выводится на прозрачную полоску на лобовом стекле, создавая ощущение простора и минимализма.

Сиденья второго ряда можно складывать или полностью вынимать, превращая их в уличные кресла, а два дополнительных места выдвигаются из-под пола, обеспечивая шесть посадочных мест без ущерба для багажного пространства. Противоположные двери без центральной стойки создают широкий вход, делая салон похожим на небольшую комнату.

ELO ориентирован на три сценария использования: отдых, развлечение и работа. Для отдыха предусмотрены два надувных матраса, проектор с экраном и люк в крыше для наблюдения за небом. Для развлечений есть компрессор для надувания снаряжения и возможность питания внешних приборов, например гриля или колонки. Для работы центр салона оснащен скрытым держателем для планшета, превращая автомобиль в мобильный офис.

Citroën ELO вряд ли попадет в серийное производство в точном виде, но концепт бросает вызов современному автопромышленному подходу, ориентированному на размер, агрессию и мощность, предлагая вместо этого компактный, дружелюбный и функционально гибкий транспорт. Дебют автомобиля состоится на Брюссельском моторшоу 9 января.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com