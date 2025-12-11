Рютте: Мы – следующая цель России 3 11.12.2025, 17:58

1,818

Марк Рютте

Генсек НАТО призвал готовиться к войне масштабов Второй мировой.

Пропагандистский тезис о том, что Россия, борясь сегодня с Западом, якобы продолжает дело своих дедов, которые победили в Великой отечественной войне, является одной из основ режима Владимира Путина. Бесконечные ссылки на победу в той войне служат идеологическим оправданием развязанной им агрессии против Украины, и теперь их наконец осознали в Европе. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал готовиться к не менее кровавой войне, пишет Reuters.

«Мы – следующая цель России», – заявил Рютте на конференции в Берлине, повторив, что путинский режим будет готов применить военную силу против НАТО в течение пяти лет. «Конфликт у нашего порога», и подготовку к нему нельзя откладывать, настаивал он: «Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы к войне такого масштаба, которую пережили наши деды и прадеды».

По словам Рютте, далеко не все осознают серьезность ситуации: «Я боюсь, слишком многие расслабленны, слишком многие не ощущают острой необходимости [действовать], слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так». Нужно быстро наращивать расходы на оборону и производство вооружений, чтобы предотвратить полномасштабную войну, которой не видели уже несколько поколений, заявил он.

Разведчики, военные и политики европейских стран неоднократно заявляли, что Россия может быть готова к нападению на страны НАТО в течение двух-пяти лет. Речь 2029 годе как о времени возможного конфликта ведется не просто так, говорил в конце ноября на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. «Никто просто не придумывал этот год», он основан на «чистом анализе», пояснил он: «Это не означает, что Россия нападет, но она будет в состоянии это сделать».

Эти сроки фигурировали и в докладе НАТО «Совместная оценка угроз» от 2023 года. Гибридная война, которую все активнее разворачивают российские спецслужбы, теперь рассматривается в контексте этого доклада как подготовка к настоящему вооруженному конфликту, говорят в европейских разведслужбах.

