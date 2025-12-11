Премьер Армении опубликовал видео на фоне здания ФСБ России под песню «Белые розы» 7 11.12.2025, 19:21

Никол Пашинян находится с визитом в Москве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Москву снял видео под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». Ролик опубликован в Telegram-канале политика.

На записи Пашинян позирует на фоне здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке. В этот момент премьер был одет в классический костюм серого цвета, с галстуком и белую рубашку. На голове у него можно увидеть шляпу. В конце видео политик показывает руками сердечко.

«Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю», — написал Пашинян на армянском языке, добавив к подписи два флага России и Армении.

Это не первый раз, когда Никол Пашинян снимает видеоролик под композицию российских исполнителей. В частности, 12 ноября, он начал день под песню популярной российской рок-группы ДДТ «Осень», лидером которой является Юрий Шевчук.

На записи премьер-министр Армении сидит за столом на стуле в кабинете и смотрит в камеру. В этот момент на нем были белая рубашка и бордовый галстук. В конце видео Пашинян также показал сердечко двумя руками, а под роликом пожелал подписчикам хорошего дня.

