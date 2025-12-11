Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения

Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения3
- 11.12.2025, 20:09
По словам президента Украины, этот пункт доработан.
В проекте возможного мирного соглашения по Украине действительно согласован пункт о численности Вооруженных сил.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.
В частности, у президента спросили, действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине. На что тот ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии — около 800 тысяч военных.
Глава государства напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.
«Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт», - ответил Зеленский.