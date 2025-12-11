закрыть
11 декабря 2025, четверг, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения

3
  • 11.12.2025, 20:09
Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения

По словам президента Украины, этот пункт доработан.

В проекте возможного мирного соглашения по Украине действительно согласован пункт о численности Вооруженных сил.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

В частности, у президента спросили, действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине. На что тот ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии — около 800 тысяч военных.

Глава государства напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.

«Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт», - ответил Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип