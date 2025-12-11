США ввели санкции против племянников Мадуро
- 11.12.2025, 21:48
Ограничения также введены против шести компаний, занимающихся поставками венесуэльской нефти.
США ввели санкции против трех племянников диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, близкого к правительству бизнесмена, а также шести компаний, занимающихся поставками венесуэльской нефти. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.
О вводе санкций решении объявит министр финансов Скотт Бессент. «Николас Мадуро и его преступные сообщники в Венесуэле наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ», — сказано в заявлении Бессента, Axios получил текст документа.