Силы обороны Украины ответили на заявление Путина о «захвате» Северска 11.12.2025, 22:06

Город остается под контролем ВСУ.

Сегодня, 11 декабря, россияне 68 раз штурмовали позиции украинских защитников в зоне ответственности Оперативного командования «Восток». Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина, Северск остается под контролем ВСУ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление ОК «Восток» в Facebook.

Северск на Славянском направлении остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне пытаются проникнуть в город небольшими группами под прикрытием неблагоприятных погодных условий, однако большинство из них уничтожается еще на подходах.

На Покровском направлении оккупанты 33 раза пытались атаковать позиции украинских воинов в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. ВСУ отбили 31 атаку, до сих пор продолжаются бои.

«Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника», - говорится в заявлении Сил обороны.

В Мирнограде подразделения ВСУ удерживают оборонительные рубежи и уничтожают оккупантов на подступах к городу.

«Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», - рассказали украинские защитники.

