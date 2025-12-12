Китайцы выдавливают МАЗ с российского рынка 2 12.12.2025, 14:00

1,324

Продажи грузовиков падают.

В ноябре 2025 года на российском рынке было продано 264 новых грузовика ОАО «Минский автомобильный завод» — на 42,6% меньше, чем за тот же месяц 2024-го (460), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ), заметил «Позiрк».

Продукция МАЗа в прошлом месяце заняла шестое место среди самых продаваемых брендов сегмента грузовой техники в России. Эксперты отмечают, что ранее предприятие занимало: в январе, феврале и марте — шестое место, в апреле — делило пятое и шестое, в мае — четвертое, в июне, июле и августе — седьмое, в сентябре — пятое, в октябре — снова шестое. Рыночная доля МАЗа составила 5,2% (в октябре — 5,2%).

Лидерами продаж в ноябре стали КамАЗ — 1 576 (-26% к ноябрю 2024-го), SITRAK — 719 (-32,4%), FAW — 464 (-51%).

За 11 месяцев 2025 года белорусское предприятие реализовало в России 2 859 грузовиков (5 140 годом ранее; -44,4%, снижение почти в 1,8 раза).

По итогам 2024 года МАЗ продал в РФ 5 719 единиц техники (в 2023-м — 6 406; -10,7%).

Пятерка лидеров продаж в 2024 году выглядела так: КамАЗ — 23 121 (-26,5% к 2023-му), SITRAK — 19 376 (-19,2%), Shacman — 15 545 (-25,6%), FAW — 11 680 (-26,3%), Dongfeng — 9 990 (рост в 2,1 раза).

