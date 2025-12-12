Нефтегазовые доходы Кремля в декабре упадут до минимума с 2020 года 12.12.2025, 14:04

Российский бюджет терпит огромные убытки.

Доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа, обеспечивающие около четверти поступлений в государственную казну, в декабре упадут до самого низкого значения с августа 2020 года, пишет Reuters (перевод — moscowtimes.ru).

По расчетам агентства, в последнем месяце 2025 года нефтегазовые компании перечислят в бюджет 410 млрд рублей. Это 380 млрд, или 49% меньше, чем в декабре-2024. Относительно ноябрьского уровня сборы сырьевой ренты сократятся на 120 млрд рублей, или 24%.

Всего за январь–декабрь 2025 года нефтегазовые доходы бюджета ожидаются в размере 8,44 триллиона рублей, что на 2,7 трлн (-24%) ниже итогов января-декабря 2024 года (11,13 триллиона рублей), отмечает Reuters.

Головной болью для бюджета стало падение цен на российский сорт Urals, который продается со скидками более $20 за баррель после санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Ноябрьская налоговая цена Urals, по которой будут рассчитываться сборы с нефтегазовых компаний, упала до $44,87 за баррель. Это на $25 меньше, чем правительство закладывало в бюджет изначально, и на $14 ниже ухудшенного прогноза, который использовался для правок бюджета осенью.

В декабре российская нефть продается за рубеж еще дешевле: в Черном море стоимость Urals опустилась до $38 за бочку, а в балтийских портах — до $41. Скидки, которые дают российские нефтяники, достигли $25 за баррель относительно сорта Brent и приблизились к исторически рекордным.

Хотя от российских партий стали отказываться НПЗ в Индии и Китае, вывоз «черного золота» из портов не прекращается: на первой неделе декабря он даже увеличился — 3,94 до 4,24 млн баррелей в сутки.

Однако все больше нефти «застревает» в море в ожидании покупателей: за последние две недели в танкерах, превращенных в плавучие хранилища, осело еще 20 млн баррелей из РФ. А общий объем российской нефти «в море» достиг рекордных 180 млн баррелей.

