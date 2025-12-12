Дефицит бюджета РФ уже вырос в 10 раз 2 12.12.2025, 20:04

1,202

Экономика еле удерживается на плаву.

Расходы российского бюджета в ноябре рухнули на беспрецедентные 12%. Фактически государство направило в экономику примерно на четверть меньше средств, чем год назад. В условиях высокой инфляции такое падение означает резкое ослабление финансовых потоков, которые еле удерживали экономику на плаву.

Об этом в своем блоге пишет российский экономист Вячеслав Ширяев.

С его слов, российская экономика в последние годы держалась почти исключительно на государственных вливаниях. Падение нефтяных доходов, которые в ноябре уменьшились еще на два миллиарда долларов, лишило Москву ключевого источника валюты, поэтому сокращение расходов выглядит как сознательное перекрытие доступа к ресурсам.

«Экономика «висит» лишь на госрасходах, поэтому столь резкое их снижение, означает одно: экономике перекрывают подачу кислорода», - пишет эксперт.

Даже при такой масштабной «экономии» дефицит бюджета России продолжил расти и в ноябре достиг 4,3 триллиона рублей. И это лишь начало: в декабре правительству придется закрывать огромный объем уже авансированных контрактов, и именно тогда будет установлен новый рекорд бюджетного провала. При этом доходы в конце года просядут еще сильнее из-за введенных президентом США Дональдом Трампом нефтяных санкций.

Ситуация выглядит особенно драматично на фоне прошлогодних цифр.

Итоговый дефицит 2024 года оказался почти в десять раз больше того, который был накоплен к ноябрю 2024-го. Теперь же, когда дефицит ноября 2025 года достигает 4,3 триллиона рублей вместо примерно 400 миллиардов годом ранее, становится очевидно, что страна стремительно входит в глубокий финансовый кризис.

Происходящее является прямым последствием агрессии против Украины. Гигантские военные траты, санкционное давление и разрыв экономических связей бьют по России гораздо сильнее, чем заявляет Кремль. Война, которую Москва продолжает вести любой ценой, разрушает не только судьбы украинцев, но и собственную экономику.

