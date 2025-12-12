Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске

Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске3
- 12.12.2025, 20:12
Он приехал туда вместе с Главнокомандующим ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с передового командного пункта Сил обороны Украины в Купянске, где 12 декабря окружили более 200 российских оккупантов.
Зеленский в частности сообщил, что посетил передовой командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Купянске. Туда он приехал вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским.
- Встретился с воинами, поздравил с Днем Сухопутных войск и отметил их государственными наградами - орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и «За мужество» I-III степеней, - написал украинский президент.
Также Зеленский заслушал от военных доклад о ситуации в полосе обороны бригады и о совместных действиях со смежными подразделениями. Президент Украины поблагодарил военных за службу и поздравил с праздником - Днем Сухопутных войск Украины.
- Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы его просто потеряли, - добавил он.