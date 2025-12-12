Польша продлит упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца

Польша продлит упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца2
- 12.12.2025, 20:58
Сколько таких паспортов уже получено?
Польша продлит до 30 июня 2026 года упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца. Это следует из проекта постановления МВД, который появился в базе правительственного центра законодательства, заметил MOST.
От общего порядка упрощенный отличается тем, что:
- проездной документ могут получить белорусы, которые никогда раньше не имели проездного документа (в том числе паспорта), это касается в первую очередь детей;
- белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;
- для подачи заявления подходят не только постоянный ВНЖ, карта долгосрочного резидента ЕС, гуманитарный ВНЖ или статус дополнительной защиты, но и временный ВНЖ (независимо от цели выдачи).
Кроме того, граждане Беларуси бессрочно освобождены от уплаты сбора за выдачу документа.
Нынешнее продление льготного порядка — уже пятое по счету.
Как известно, потребность в проездных документах для белорусов постоянно растет. Так, по данным МВД Польши, в 2021 году было выдано только 12 проездных документов иностранца, в 2022-м — 36, в 2023-м — 983, в 2024-м — 3328, а в 2025-м (по состоянию на 31 октября) — уже 4573.