12 декабря 2025, пятница, 21:18
Польша продлит упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца

  • 12.12.2025, 20:58
Сколько таких паспортов уже получено?

Польша продлит до 30 июня 2026 года упрощенный порядок выдачи белорусам проездного документа иностранца. Это следует из проекта постановления МВД, который появился в базе правительственного центра законодательства, заметил MOST.

От общего порядка упрощенный отличается тем, что:

- проездной документ могут получить белорусы, которые никогда раньше не имели проездного документа (в том числе паспорта), это касается в первую очередь детей;

- белорусам не нужно доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;

- для подачи заявления подходят не только постоянный ВНЖ, карта долгосрочного резидента ЕС, гуманитарный ВНЖ или статус дополнительной защиты, но и временный ВНЖ (независимо от цели выдачи).

Кроме того, граждане Беларуси бессрочно освобождены от уплаты сбора за выдачу документа.

Нынешнее продление льготного порядка — уже пятое по счету.

Как известно, потребность в проездных документах для белорусов постоянно растет. Так, по данным МВД Польши, в 2021 году было выдано только 12 проездных документов иностранца, в 2022-м — 36, в 2023-м — 983, в 2024-м — 3328, а в 2025-м (по состоянию на 31 октября) — уже 4573.

