Удары Украины по Астраханскому ГПЗ обрушили целую отрасль в РФ

Россия осталась без серы.

Удары Украины по Астраханскому газоперерабатывающему заводу оказались более результативны, чем считалось ранее. В РФ обвалилась целая отрасль после последней атаки, пишет dialog.ua.

Дело в том, что рынок серы в России критически зависит от Астраханского ГПЗ. Этот завод производил около 3,3 миллиона тонн серы в год, то есть почти две трети всего российского объема.

До недавнего времени Россия стабильно продавала за рубеж примерно треть производства - около 1,8 миллиона тонн. Но в 2025 году ситуация рухнула. В этот год предприятие попало под удары «обломков» как минимум трижды: в феврале, марте и сентябре. И последняя атака оказалась особенно результативной - производство было остановлено, что подтвердило Reuters.

Первые признаки кризиса проявились быстро. Российские госСМИ внезапно сообщили, что страна начала импортировать серу, что стало беспрецедентным случаем. А в ноябре Кремль еще и ввел полный запрет на экспорт этого сырья, то есть внутренний рынок испытывает столь жесткий дефицит, что серу теперь приходится удерживать от вывоза, чтобы хватало хотя бы для российских предприятий.

При этом официальные СМИ не указывают на связь между атаками украинских БПЛА и провалом в серной отрасли. В российской риторике это два несвязанных события. Однако факт остается фактом: именно после ударов по Астраханскому ГПЗ страна потеряла основное производственное звено, а мировые объемы, выпавшие из России, теперь, скорее всего, займут поставщики из США.

Последний удар по ГПЗ был нанесен 22 сентября. На заводе вспыхнул серьезный пожар. Огонь охватил установку по выпуску конденсата мощностью около 3 миллионов тонн в год, которая обеспечивает производство бензина и дизельного топлива. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил атаку. По его словам, в промышленную площадку попали беспилотники, что привело к «локальным возгораниям». Название пострадавшего объекта он не указал.

