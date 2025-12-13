В Польше заработает важное изменение для иностранцев 13.12.2025, 2:45

Подписан закон, который вводит обязательную подачу заявлений на ВНЖ через единую платформу.

Президент Польши Кароль Навроцкий 12 декабря подписал новую редакцию закона об иностранцах. Документ в числе прочего переводит подачу заявлений на ВНЖ в онлайн-формат — через единую цифровую платформу MOS, пишет Most.

Модуль обслуживания клиентов (MOS) заработает в 2026 году. Пока не сообщается, когда именно, но точно не с 1 января. Доступ к нему будет бесплатным.

Цель MOS — перевести подачу заявлений в электронную форму и тем самым устранить охоту за слотами на личный прием. Они часто резервируются ботами, а затем продаются многочисленными посредниками.

Через MOS заявители будут подавать не только форму заявления, но и прикреплять сканы документов, фотографии, квитанции об оплате госпошлины. Если ВНЖ получается на основании работы, учебы или волонтерской деятельности, при помощи единой системы работодатель, учреждение образования, организатор стажировки или волонтариата будет подписывать необходимое приложение.

С введением MOS уйдут в прошлое так называемые красные штампы в паспорте — печати, которые подтверждают, что заявление на ВНЖ принято. Вместо этого после проверки и утверждения заявления сотрудником воеводской администрации (ужонда) заявитель сможет скачать из системы и распечатать справку о подаче заявления.

