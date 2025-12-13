Российским дипломатам на встречах перестали подавать руки 3 13.12.2025, 14:37

После выхода новой инструкции из ЕС.

Сотрудникам российской дипмиссии якобы «перестали подавать руки при встречах», сообщает «Зеркало» со ссылкой на РИА «Новости». Как утверждает российское госиздание, это произошло после выхода новой инструкции от Европейской Службы внешних связей (ECBC).

По данным РИА «Новости», документ поступил в постпредство Евросоюза при ООН в Женеве, которое затем распространило его и в другие миссии.

В нем якобы содержатся указания, «как общаться с российскими дипломатами».

«В том числе, рекомендуется «избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты», а если вы оказались на таком мероприятии — «не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами», — пишет РИА «Новости».

Источник госиздания сообщил, что российские дипломаты уже почувствовали на себе влияние этих мер — «им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия, устроенного одной из дипмиссий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com