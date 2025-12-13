Правозащитники «Вясны» Беляцкий, Лабкович, Стефанович вышли на свободу 13.12.2025, 17:13

Владимир Лабкович

Их удерживали за решеткой четыре года и пять месяцев.

13 декабря из лукашенковских тюрем были освобождены сразу 123 человека. Среди них — руководитель и основатель правозащитного центра «Вясна», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, бывший вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) Валентин Стефанович, юрист Владимир Лабкович. Их удерживали за решеткой четыре года и пять месяцев.

Освобожденных из мест неволи вероятно вывезли на территорию Литвы и, возможно, Польши.

Напомним, что 14 июля 2021 года к Алесю Беляцкому, Владимиру Лабковичу, Валентину Стефановичу и другим «весновцам» пришли с обысками. Правозащитников обвинили в «контрабанде» и «финансировании групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». В марте 2023 года Марина Запасник присудила им большие сроки: Владимиру — 7 лет колонии, Валентину — 9 лет колонии, Алесю — 10 лет колонии.

Правозащитники не признали вину ни по одной статье, которая вменялась им в вину. Позже правозащитников внесли в «список экстремистов».

До сих пор продолжает оставаться за решеткой координатор волонтерской службы «Вясны» Марфа Рабкова.

