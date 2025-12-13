В Крыму снова возник дефицит бензина и дизтоплива на заправках

В Крыму снова возник дефицит бензина и дизтоплива на заправках1
- 13.12.2025, 20:21
- 1,086
Топливо отпускают только по талонам.
На территории оккупированного крымского полуострова, несмотря на вводившиеся в октябре лимиты на продажу бензина, снова фиксируются перебои с топливом на автозаправочных станциях (АЗС).
Например, в Ленинском районе, как рассказали местные жители в середине недели, на крупных заправках пропали бензин АИ-95 и дизельное топливо, отмечает The Moscow Times.
По данным крымского издания ForPost, такая же проблема — в Симферополе. 95-й бензин пропал из свободной продажи в городе еще в начале недели, его отпускают только по талонам и топливным картам.
«Крымский ветер» публикует скриншоты из местных чатов, в которых водители пытаются разузнать, где можно купить бензин в Ялте, Джанкое и других локациях.
Бензиновый кризис в Крыму начался в сентябре после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. На аннексированном полуостров возник острый дефицит топлива на АЗС, в результате чего власти ввели, а затем почти сразу ужесточили ограничения на продажу бензина.