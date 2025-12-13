Опубликован полный список освобожденных белорусских политзаключенных, которых вывезли в Украину 1 13.12.2025, 22:44

В нем 109 фамилий.

Украинский проект «Хочу жить» опубликовал полный список политзаключенных, которых освободили в Беларуси 13 декабря и вывезли в Украину. В нем 109 фамилий — все они граждане нашей страны.

Многие освобожденные фамилии уже известны — это Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак, Алесь Беляцкий, Павел Северинец и другие.

Полный перечень освобожденных белoрусов

Аверков Юрий Львович, 22.08.1971

Алькенова Ксения Александровна, 26.10.1986

Бабарико Виктор Дмитриевич, 09.11.1963

Баркун Павел Игоревич, 12.07.1988

Бачуринская София Ивановна, 08.06.1955

Беланович Дмитрий Францевич, 12.10.1980

Берестовой Вячеслав Анатольевич, 22.01.1989

Бируля Александр Владимирович, 01.07.1978

Бобр Елена Викторовна, 17.09.1971

Богдей Алексей Дмитриевич, 21.02.2001

Бодяко Елена Юрьевна, 27.12.1995

Быков Александр Владимирович, 17.07.1979

Вевель Кирилл Владимирович, 23.01.1984

Волосач Андрей Тимофеевич, 30.10.1969

Воронович Игорь Анатольевич, 27.06.1977

Герман Алексей Александрович, 27.06.1991

Германович Евгений Павлович, 15.06.1983

Гиря Виталий Викторович, 05.08.2004

Гнаук Елена Петровна, 16.03.1957

Горох Владимир Владимирович, 26.05.1973

Горохова Лидия Владимировна, 29.07.1994

Гринкевич Борис Владимирович, 24.02.1985

Давыдко Наталья Анатольевна, 07.08.1966

Десятик Алла Николаевна, 21.02.1983

Дробышевский Игорь Леонидович, 19.02.1993

Дубков Дмитрий Валерьевич, 03.12.1991

Елькина Елена Александровна, 04.08.1991

Жильская Анастасия Валерьевна, 05.02.1991

Жуковский Вадим Александрович, 07.10.1987

Зарецкая Екатерина Владимировна, 19.12.1978

Зеленовский Сергей Михайлович, 14.08.1973

Знак Максим Александрович, 04.09.1981

Золотова Марина Васильевна, 06.11.1977

Иванин Валерий Владимирович, 25.01.1978

Иванцов Сергей Витальевич, 14.07.1984

Иванчиков Геннадий Петрович, 15.11.1973

Иванькович Виктор Игоревич, 27.05.1971

Ильюкевич Игорь Федорович, 14.09.1970

Каплич Алексей Валерьевич, 30.03.2007

Качан Лилия Николаевна, 30.11.1983

Кирикович Сергей Валерьевич, 11.03.1987

Кисель Алла Сергеевна, 05.02.1968

Кислов Евгений Викторович, 29.08.1980

Кияниченко Елена Ивановна, 11.03.1968

Климов Кирилл Александрович, 11.09.1984

Коваленко Иван Иванович, 24.11.1973

Козлов Олег Викторович, 07.04.1967

Колесникова Мария Александровна, 24.04.1982

Костюк Дмитрий Николаевич, 26.02.1990

Кравчук Александр Андреевич, 29.04.1969

Красногир Алексей Григорьевич, 15.09.1983

Кроликова Ирина Васильевна, 27.11.1962

Кульша Виктория Александровна, 26.02.1982

Куницкий Андрей Сергеевич, 12.08.1987

Курилина Татьяна Сергеевна, 05.06.1973

Курис Анна Геннадьевна, 15.12.2002

Лабкович Владимир Николаевич, 22.10.1978

Лазаревич Александр Владимирович, 30.03.1985

Лапковская Кристина Александровна, 11.11.1995

Лис Николай Александрович, 21.06.1989

Малец Наталья Альбертовна, 17.10.1960

Мартиросян Ерванд Цоколакович, 03.11.1973

Мекка Виктор Анджелович, 09.12.1988

Мендрик Екатерина Александровна, 16.06.1998

Минчик Павел Георгиевич, 05.02.1981

Михайлина Диана Валентиновна, 01.07.1996

Нехведович Андрей Чеславович, 25.01.1986

Обозный Павел Владимирович, 24.01.1983

Павловицкий Сергей Петрович, 05.10.1979

Панасик Валентин Валентинович, 02.02.1988

Папай Анна Владимировна, 20.01.1980

Папкович Ян Валерьевич, 15.07.1992

Пасюк Сергей Александрович, 06.05.1981

Попков Валерий Андреевич, 04.08.2003

Порошков Владимир Валерьевич, 03.03.1986

Прозецкий Дмитрий Петрович, 26.03.1986

Протащик Карина Андреевна, 29.07.1995

Разводовский Алексей Казимирович, 19.02.1991

Рубашенко Юрий Анатольевич, 19.08.1979

Рубец Олег Викторович, 26.02.2002

Руденков Сергей Николаевич, 04.03.1984

Савицкий Андрей Григорьевич, 23.09.1969

Самородский Олег Витальевич, 19.07.1963

Санкевич Марина Федоровна, 23.07.1994

Сацюк Игорь Иванович, 08.11.1969

Сашникова Кристина Олеговна, 16.03.1992

Северинец Павел Константинович, 30.12.1976

Селянинов Андрей Анатольевич, 01.10.1985

Сеник Максим Богданович, 02.02.1979

Сергеенко Алеся Леонидовна, 21.09.1983

Сидоров Николай Николаевич, 08.03.1981

Симашкович Игорь Петрович, 29.11.1970

Снытко Николай Иванович, 09.05.1979

Субтельный Андрей Викторович, 31.05.1997

Суржик Ирина Васильевна, 05.09.1966

Терешко Александр Станиславович, 24.05.1985

Тулинов Сергей Владимирович, 19.06.1983

Федута Александр Иосифович, 03.11.1964

Цыбульский Владимир Владимирович, 13.07.1970

Шахнов Дмитрий Олегович, 19.09.1983

Шереметова Наталья Александровна, 08.08.1983

Шимко Татьяна Александровна, 02.11.1971

Шульга Александр Федорович, 28.05.1984

Ялченко Дмитрий Геннадьевич, 08.02.1987

Янюк Вячеслав Алексеевич, 01.09.1993

Ясный Павел Дмитриевич, 27.12.1993

Яхимович Никита Андреевич, 17.05.1995

Яценко Владислав Александрович, 08.06.1998

Яшкин Александр Владимирович, 16.03.1986

Как отмечает проект «Хочу жить», все эти люди смогут остаться в Украине или выехать в Польшу или Литву, если захотят.

Напомним, что всего 13 декабря на свободу из колоний вышли 123 политзаключенных.

