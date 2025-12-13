Опубликован полный список освобожденных белорусских политзаключенных, которых вывезли в Украину

Опубликован полный список освобожденных белорусских политзаключенных, которых вывезли в Украину1
- 13.12.2025, 22:44
- 2,248
В нем 109 фамилий.
Украинский проект «Хочу жить» опубликовал полный список политзаключенных, которых освободили в Беларуси 13 декабря и вывезли в Украину. В нем 109 фамилий — все они граждане нашей страны.
Многие освобожденные фамилии уже известны — это Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак, Алесь Беляцкий, Павел Северинец и другие.
Полный перечень освобожденных белoрусов
Аверков Юрий Львович, 22.08.1971
Алькенова Ксения Александровна, 26.10.1986
Бабарико Виктор Дмитриевич, 09.11.1963
Баркун Павел Игоревич, 12.07.1988
Бачуринская София Ивановна, 08.06.1955
Беланович Дмитрий Францевич, 12.10.1980
Берестовой Вячеслав Анатольевич, 22.01.1989
Бируля Александр Владимирович, 01.07.1978
Бобр Елена Викторовна, 17.09.1971
Богдей Алексей Дмитриевич, 21.02.2001
Бодяко Елена Юрьевна, 27.12.1995
Быков Александр Владимирович, 17.07.1979
Вевель Кирилл Владимирович, 23.01.1984
Волосач Андрей Тимофеевич, 30.10.1969
Воронович Игорь Анатольевич, 27.06.1977
Герман Алексей Александрович, 27.06.1991
Германович Евгений Павлович, 15.06.1983
Гиря Виталий Викторович, 05.08.2004
Гнаук Елена Петровна, 16.03.1957
Горох Владимир Владимирович, 26.05.1973
Горохова Лидия Владимировна, 29.07.1994
Гринкевич Борис Владимирович, 24.02.1985
Давыдко Наталья Анатольевна, 07.08.1966
Десятик Алла Николаевна, 21.02.1983
Дробышевский Игорь Леонидович, 19.02.1993
Дубков Дмитрий Валерьевич, 03.12.1991
Елькина Елена Александровна, 04.08.1991
Жильская Анастасия Валерьевна, 05.02.1991
Жуковский Вадим Александрович, 07.10.1987
Зарецкая Екатерина Владимировна, 19.12.1978
Зеленовский Сергей Михайлович, 14.08.1973
Знак Максим Александрович, 04.09.1981
Золотова Марина Васильевна, 06.11.1977
Иванин Валерий Владимирович, 25.01.1978
Иванцов Сергей Витальевич, 14.07.1984
Иванчиков Геннадий Петрович, 15.11.1973
Иванькович Виктор Игоревич, 27.05.1971
Ильюкевич Игорь Федорович, 14.09.1970
Каплич Алексей Валерьевич, 30.03.2007
Качан Лилия Николаевна, 30.11.1983
Кирикович Сергей Валерьевич, 11.03.1987
Кисель Алла Сергеевна, 05.02.1968
Кислов Евгений Викторович, 29.08.1980
Кияниченко Елена Ивановна, 11.03.1968
Климов Кирилл Александрович, 11.09.1984
Коваленко Иван Иванович, 24.11.1973
Козлов Олег Викторович, 07.04.1967
Колесникова Мария Александровна, 24.04.1982
Костюк Дмитрий Николаевич, 26.02.1990
Кравчук Александр Андреевич, 29.04.1969
Красногир Алексей Григорьевич, 15.09.1983
Кроликова Ирина Васильевна, 27.11.1962
Кульша Виктория Александровна, 26.02.1982
Куницкий Андрей Сергеевич, 12.08.1987
Курилина Татьяна Сергеевна, 05.06.1973
Курис Анна Геннадьевна, 15.12.2002
Лабкович Владимир Николаевич, 22.10.1978
Лазаревич Александр Владимирович, 30.03.1985
Лапковская Кристина Александровна, 11.11.1995
Лис Николай Александрович, 21.06.1989
Малец Наталья Альбертовна, 17.10.1960
Мартиросян Ерванд Цоколакович, 03.11.1973
Мекка Виктор Анджелович, 09.12.1988
Мендрик Екатерина Александровна, 16.06.1998
Минчик Павел Георгиевич, 05.02.1981
Михайлина Диана Валентиновна, 01.07.1996
Нехведович Андрей Чеславович, 25.01.1986
Обозный Павел Владимирович, 24.01.1983
Павловицкий Сергей Петрович, 05.10.1979
Панасик Валентин Валентинович, 02.02.1988
Папай Анна Владимировна, 20.01.1980
Папкович Ян Валерьевич, 15.07.1992
Пасюк Сергей Александрович, 06.05.1981
Попков Валерий Андреевич, 04.08.2003
Порошков Владимир Валерьевич, 03.03.1986
Прозецкий Дмитрий Петрович, 26.03.1986
Протащик Карина Андреевна, 29.07.1995
Разводовский Алексей Казимирович, 19.02.1991
Рубашенко Юрий Анатольевич, 19.08.1979
Рубец Олег Викторович, 26.02.2002
Руденков Сергей Николаевич, 04.03.1984
Савицкий Андрей Григорьевич, 23.09.1969
Самородский Олег Витальевич, 19.07.1963
Санкевич Марина Федоровна, 23.07.1994
Сацюк Игорь Иванович, 08.11.1969
Сашникова Кристина Олеговна, 16.03.1992
Северинец Павел Константинович, 30.12.1976
Селянинов Андрей Анатольевич, 01.10.1985
Сеник Максим Богданович, 02.02.1979
Сергеенко Алеся Леонидовна, 21.09.1983
Сидоров Николай Николаевич, 08.03.1981
Симашкович Игорь Петрович, 29.11.1970
Снытко Николай Иванович, 09.05.1979
Субтельный Андрей Викторович, 31.05.1997
Суржик Ирина Васильевна, 05.09.1966
Терешко Александр Станиславович, 24.05.1985
Тулинов Сергей Владимирович, 19.06.1983
Федута Александр Иосифович, 03.11.1964
Цыбульский Владимир Владимирович, 13.07.1970
Шахнов Дмитрий Олегович, 19.09.1983
Шереметова Наталья Александровна, 08.08.1983
Шимко Татьяна Александровна, 02.11.1971
Шульга Александр Федорович, 28.05.1984
Ялченко Дмитрий Геннадьевич, 08.02.1987
Янюк Вячеслав Алексеевич, 01.09.1993
Ясный Павел Дмитриевич, 27.12.1993
Яхимович Никита Андреевич, 17.05.1995
Яценко Владислав Александрович, 08.06.1998
Яшкин Александр Владимирович, 16.03.1986
Как отмечает проект «Хочу жить», все эти люди смогут остаться в Украине или выехать в Польшу или Литву, если захотят.
Напомним, что всего 13 декабря на свободу из колоний вышли 123 политзаключенных.