Папа Римский ответил на приглашение Зеленского приехать в Киев 1 14.12.2025, 11:28

1,664

План уже готов.

Ватикан уже разработал план визита Папы Римского Льва XIV в Украину, но его «сложно реализовать» из-за вопросов безопасности. Об этом заявил сам понтифик во время частной аудиенции, пишет ANSA.

Папа Римский заявил, что надеется приехать в Украину, но не назвал конкретную дату, ведь «в таких вещах надо быть реалистами».

«Было бы хорошо поехать в Киев, план уже готов, но его сложно реализовать», — заявил понтифик. Он добавил, что надеется на приложение всех усилий для достижения «справедливого и длительного мира» в Украине и призвал итальянских дипломатов способствовать этому.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в официальной резиденции понтифика вблизи Рима. Зеленский написал в соцсетях, что проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США для достижения мира и пригласил понтифика посетить Украину.

«Это будет сильным сигналом поддержки для наших людей», — писал украинский лидер.

Ватикан сообщил, что во время «искреннего разговора» Папа Римский подчеркнул важность продолжения диалога и в очередной раз выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и длительного мира в Украине. Также понтифик затронул тему военнопленных и подчеркнул необходимость возвращения украинских детей в их семьи.

3 декабря Папа Римский заявил, что Италия может быть посредником в переговорах о завершении войны России против Украины. По словам понтифика, присутствие Европы на переговорах о прекращении войны в Украине важно. Папа Римский добавил, что Святой Престол может поощрять такое посредничество для поиска решения, которое обеспечило бы справедливый мир в Украине.

