закрыть
14 декабря 2025, воскресенье, 12:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Папа Римский ответил на приглашение Зеленского приехать в Киев

1
  • 14.12.2025, 11:28
  • 1,664
Папа Римский ответил на приглашение Зеленского приехать в Киев

План уже готов.

Ватикан уже разработал план визита Папы Римского Льва XIV в Украину, но его «сложно реализовать» из-за вопросов безопасности. Об этом заявил сам понтифик во время частной аудиенции, пишет ANSA.

Папа Римский заявил, что надеется приехать в Украину, но не назвал конкретную дату, ведь «в таких вещах надо быть реалистами».

«Было бы хорошо поехать в Киев, план уже готов, но его сложно реализовать», — заявил понтифик. Он добавил, что надеется на приложение всех усилий для достижения «справедливого и длительного мира» в Украине и призвал итальянских дипломатов способствовать этому.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в официальной резиденции понтифика вблизи Рима. Зеленский написал в соцсетях, что проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США для достижения мира и пригласил понтифика посетить Украину.

«Это будет сильным сигналом поддержки для наших людей», — писал украинский лидер.

Ватикан сообщил, что во время «искреннего разговора» Папа Римский подчеркнул важность продолжения диалога и в очередной раз выразил надежду, что нынешние дипломатические усилия помогут достичь справедливого и длительного мира в Украине. Также понтифик затронул тему военнопленных и подчеркнул необходимость возвращения украинских детей в их семьи.

3 декабря Папа Римский заявил, что Италия может быть посредником в переговорах о завершении войны России против Украины. По словам понтифика, присутствие Европы на переговорах о прекращении войны в Украине важно. Папа Римский добавил, что Святой Престол может поощрять такое посредничество для поиска решения, которое обеспечило бы справедливый мир в Украине.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук