ВСУ поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму

ВСУ поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму5
- 14.12.2025, 17:01
Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.
В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.
Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Волна-2», а вблизи Докучаевска — центр подготовки операторов FPV-дронов.
«Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - подписано видео.