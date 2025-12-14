закрыть
ВСУ поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму

5
  • 14.12.2025, 17:01
  • 3,014
ВСУ поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму

Видео.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.

В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.

Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Волна-2», а вблизи Докучаевска — центр подготовки операторов FPV-дронов.

«Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - подписано видео.

