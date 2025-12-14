ВСУ поразили поезд с горючим для войск РФ в Крыму 5 14.12.2025, 17:01

3,014

Видео.

Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что для поражения применялись ударные беспилотники FP-2.

В частности, в оккупированном Крыму вблизи населенного пункта Янтарное украинские дроны поразили поезд с горюче-смазочными материалами для армии РФ во время его движения. Также под удар попала нефтебаза в районе населенного пункта Батумино.

Кроме того, в Донецкой области в Марьяновке ССО поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Волна-2», а вблизи Докучаевска — центр подготовки операторов FPV-дронов.

«Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - подписано видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com