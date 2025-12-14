Украинские десантники показали отражение российского мотоштурма под Покровском 1 14.12.2025, 20:24

Видео.

Кроме механизированного штурма в Покровске 10 декабря украинские защитники отбили атаку россиян на мототехнике. Соответствующую запись опубликовал 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По его словам, одновременно со штурмом оккупантов на технике в южной части Покровска состоялся еще один эпизод наступления РФ: захватчики пытались колонной на мото- и квадроциклах прорваться в направлении Гришино.

«Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути – начался настоящий русорез. Украинские дроновщики и артиллерия начали методично ликвидировать врага», – говорится в сообщении.

В корпусе отметили, что остатки российской пехоты уничтожали уже в поле и лесополосе, где захватчики пытались рассеяться и спрятаться.

Гришино – село к северо-западу от Покровска.

