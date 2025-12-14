закрыть
14 декабря 2025, воскресенье
  • 14.12.2025, 23:19
Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине завершились

Они продолжатся завтра утром.

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продолжались более пяти часов, стороны договорились продолжить работу завтра утром, сообщило «Суспільне» со ссылкой на Офис президента Украины.

Ранее о том, что переговоры продолжатся 15 декабря сообщало немецкое издание Handelsblatt.

Оно отмечало, что неизвестно, что конкретно обсуждают делегации, однако США предварительно «признали перспективы успеха переговоров», поскольку отправили делегацию в Германию.

О начале встречи с представителями Трампа сообщал президент Украины Владимир Зеленский, на ней также присутствовал Фридрих Мерц.

Американскую сторону, в частности, представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

13 декабря во время вечернего видеообращения украинский президент заявлял, что в ближайшие дни должна состояться его встреча с представителями президента США Дональда Трампа и европейскими партнерами Украины относительно политической договоренности об окончании войны.

