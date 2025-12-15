закрыть
В США обнаружили тела звезды «Голливуда» и его жены

2
  • 15.12.2025, 9:03
  • 6,260
В США обнаружили тела звезды «Голливуда» и его жены

Их могли убить.

Тела известного голливудского актера Роба Райнера и его жены обнаружили 14 декабря в доме пары на западе Лос-Анджелеса (США). Полиция предполагает, что их убили, пишет сайт BBC.

В экстренные службы вызов о необходимости медпомощи поступил около 15.30 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в доме тела мужчины и женщины.

Власти пока не назвали их имена и обстоятельства смерти, но возраст жертв совпадает с возрастом Роба (78 лет) и Мишель (68).

Портал TMZ заявляет, что получил достоверное подтверждение: убиты Роб и Мишель Райнеры.

К расследованию подключено управление по расследованию убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса, дело квалифицируется как убийство.

О задержаниях подозреваемых пока не сообщалось.

Роб Райнер — один из самых известных голливудских режиссеров 1980—1990-х годов. За свою карьеру он принял участие в создании около 30 проектов. Среди них «Это — Spinal Tap», «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней» и других. Он также снялся более, чем в 90 фильмах. В числе его работ — роль Макса Белфорта (отца главного героя, которого сыграл Леонардо Ди Каприо) в киноленте «Волк с Уолл-стрит», Альберта Шнурра в сериале «Медведь» и другие.

Фильм Роба Райнера «Несколько хороших парней» в 1993 году был номинирован на премию Оскар.

