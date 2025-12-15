Владимир Лабкович на свободе: Безусловно, сейчас ощущение счастья 15.12.2025, 9:43

Владимир Лабкович

Фото: Getty Images

Правозащитник рассказал о своем «турне».

13 декабря 2025 года на свободу вышел правозащитник «Вясны» Владимир Лабкович. Юрист, координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» был задержан в июле 2021 года и осужден за правозащитную деятельность к семи годам лишения свободы. 14 декабря он выступил на пресс-конференции с участием освобожденных политзаключенных. «Вясна» приводит его первые слова на свободе.

Об освобождении и дальнейших планах

«Я вообще не знал, что я буду освобожден. За почти пять лет лишения свободы я сменил многие места. У меня было, наверное, одно из самых больших „турне“. Как они говорили: „Ты же правозащитник, ты должен посмотреть на все“. Поэтому они покатали меня по разным тюрьмам, я действительно на все посмотрел. Поэтому я думал, это очередная поездка этого „турне“, меня уже возили так в машине, когда я не мог ничего видеть. В сентябре 2025 года меня так перевозили из могилевской тюрьмы в СИЗО КГБ. Я подумал, это очередная поездка. Но когда я увидел, что мы едем долго — тогда у меня, может быть, впервые появилась надежда. Потом, в автобусе, когда наши движения сделали более легкими, я увидел человека в штатской одежде, который нас снимал на телефон. И он мне все время говорил: „Почему вы не улыбаетесь?“, а я подумал, что они уже совсем обнаглели — зачем снимать и устраивать эту клоунаду. И видно, что человек тоже растерялся: он хотел от нас каких-то позитивных эмоций, а все такие злые. А оказалось, что это был сотрудник украинской стороны, который оказывал нам всю помощь. Как-то мне даже стало стыдно перед ним, что мы его не приветствовали. И только когда виден был на здании герб Украины, я понял, где мы. И действительно, большое спасибо, я рад, что мы в Украине.

Безусловно, сейчас ощущение счастья. Наверное, жена моя будет ругаться: я ей не первой позвонил. Я первому позвонил Беляцкому, который сказал, что вот, пять лет отдохнули — теперь надо работать. Второй я позвонил жене, поговорил с детьми — это очень волнительный момент. Я видел свою дочь, когда ей было только 13 лет, я ни разу не видел дочь за это время — только на нескольких фотографиях, которые мне приходили. Через неделю ей 18. Это трудный и очень волнующий момент. Я получил от жены письмо, что оказывается, наши мальчики еще верят в Санта-Клауса, поэтому надо не подвести.

Утром я почувствовал стыд, потому что я проснулся, было тепленько на матрасе, который я не видел давно, такая забота вокруг меня. И я поймал себя на мысли о происходящем со всеми теми людьми, с которыми я многое прошел и которые сейчас остались там... Действительно, самое важное для нас всех — чтобы как можно быстрее они могли провести эту пресс-конференцию. И очень важный момент, о котором мы не должны забывать: чтобы этот процесс репрессий в принципе был остановлен, нам нужно довести ситуацию до того, чтобы вообще угрозы появления новых политических заключенных в Беларуси не было. Ведь этот процесс может быть бесконечен: мы освободим тысячу, две — и вроде бы на сайте „Вясны“ можно будет закрыть „рубрику“ политических заключенных Беларуси и через полчаса ее заново открыть, потому что появились новые.

Мы не знаем, что с нами дальше. Сегодня выходной. Мы очень надеемся, что назад нас не отдадут, поэтому сейчас — только вперед! Я думаю, мы дальше сможем каким-то образом натурализироваться, иметь документы и юридический статус и дальше продолжать свою деятельность».

Про Николая Статкевича

«Мы много не знаем, знаем одно: он был в группе освобожденных в сентябре 2025 года и отказался выехать из Беларуси. Как мы знаем, он находится в местах заключения, он не на свободе, ему не разрешили жить в Беларуси. К сожалению, он продолжает, безусловно, быть политическим заключенным».

Об Андрее Почобуте

«Действительно, Андрей заслуживает эту премию — Сахарова. Он находится в Новополоцке в колонии № 1. Все время он находится в ПКТ — это такой тюремный режим внутри колонии, сложнее, чем тюремный. По крайней мере на сентябрь у него было хорошее здоровье. Он в порядке и очень позитивный. Большое спасибо польской стороне, которая прилагает все усилия, чтобы он, как и другие, как можно скорее был освобожден».

О документах

«Все, кто здесь присутствует, не имеют паспортов. Не все из нашей освобожденной группы... Произошла определенная селекция. Чем думали сотрудники белорусских спецслужб, которые организовывали эту спецоперацию, я не знаю. По крайней мере у меня и коллег по пресс-конференции нет паспортов. Нам выдали такую справку об освобождении: листок бумаги А4, на котором наша фотография, справка, что мы освобождаемся, и наши паспортные данные».

Об Украине

«Мы очень благодарны украинской стороне за то, что она приняла нас без документов. Мы очень благодарны за организацию нашей доставки, по крайней мере с украинской стороны: это было максимально душевно, комфортно и очень гостеприимно. Мы понимаем, что это действительно важно и трудно в тех условиях, в которых сейчас пребывает Украина, с которой я, безусловно, выражаю полную солидарность. Я во многих местах заключения находился, и там процентов 80 — если не 90 — единодушно разделяют боль Украины и выражают единодушную позицию по этой войне.

Безусловно, гуманитарная роль руководства Украины, Зеленского, абсолютно очевидна. И за это большое спасибо. Мы очень надеемся, что этот трек продолжится. Это сейчас самое важное. И любая позитивная роль украинской стороны чрезвычайно важна, и мы пользуемся возможностью и просим, чтобы этот процесс продолжался. Нам всем сейчас нужно работать на этот процесс, и наш сегодняшний разговор — безусловно, работа на этот процесс.

Я бы очень хотел, чтобы война закончилась вчера или позавчера. Она должна закончиться как можно скорее. Это то, чем люди не должны заниматься, это недопустимая вещь. Белорусских добровольцев я не буду оценивать — это правда моральный выбор, как очень правильно уже было сказано. Я пожелаю только остаться в живых.

Хочу подчеркнуть, что все военные преступления должны быть расследованы, а виновные — наказаны».

О политзаключенных

«Кроме украинского народа, который, безусловно, герой, еще герои — те, кто остались. Не мы, а те, кто остались: те, кто сегодня пошел на промки, в ШИЗО.

Вчера был освобожден Алесь Беляцкий, он был доставлен в Вильнюс, с ним все хорошо — у меня была возможность с ним поговорить. Поэтому люди по-разному ехали, была определенная селекция. Но в чем была хитрая задумка белорусского правительства — я не знаю.

Я знал, что если вдруг меня когда-нибудь освободят, все мои записи — в первую очередь, телефонные контакты — исчезнут. Поэтому у меня с десяток телефонов в голове, первое, что я сделаю — мне нужно срочно позвонить родным и родственникам тех, кто еще там, поговорить с ними. Это то, что нужно сделать немедленно».

