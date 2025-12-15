закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 9:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владимир Лабкович на свободе: Безусловно, сейчас ощущение счастья

  • 15.12.2025, 9:43
Владимир Лабкович на свободе: Безусловно, сейчас ощущение счастья
Владимир Лабкович
Фото: Getty Images

Правозащитник рассказал о своем «турне».

13 декабря 2025 года на свободу вышел правозащитник «Вясны» Владимир Лабкович. Юрист, координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» был задержан в июле 2021 года и осужден за правозащитную деятельность к семи годам лишения свободы. 14 декабря он выступил на пресс-конференции с участием освобожденных политзаключенных. «Вясна» приводит его первые слова на свободе.

Об освобождении и дальнейших планах

«Я вообще не знал, что я буду освобожден. За почти пять лет лишения свободы я сменил многие места. У меня было, наверное, одно из самых больших „турне“. Как они говорили: „Ты же правозащитник, ты должен посмотреть на все“. Поэтому они покатали меня по разным тюрьмам, я действительно на все посмотрел. Поэтому я думал, это очередная поездка этого „турне“, меня уже возили так в машине, когда я не мог ничего видеть. В сентябре 2025 года меня так перевозили из могилевской тюрьмы в СИЗО КГБ. Я подумал, это очередная поездка. Но когда я увидел, что мы едем долго — тогда у меня, может быть, впервые появилась надежда. Потом, в автобусе, когда наши движения сделали более легкими, я увидел человека в штатской одежде, который нас снимал на телефон. И он мне все время говорил: „Почему вы не улыбаетесь?“, а я подумал, что они уже совсем обнаглели — зачем снимать и устраивать эту клоунаду. И видно, что человек тоже растерялся: он хотел от нас каких-то позитивных эмоций, а все такие злые. А оказалось, что это был сотрудник украинской стороны, который оказывал нам всю помощь. Как-то мне даже стало стыдно перед ним, что мы его не приветствовали. И только когда виден был на здании герб Украины, я понял, где мы. И действительно, большое спасибо, я рад, что мы в Украине.

Безусловно, сейчас ощущение счастья. Наверное, жена моя будет ругаться: я ей не первой позвонил. Я первому позвонил Беляцкому, который сказал, что вот, пять лет отдохнули — теперь надо работать. Второй я позвонил жене, поговорил с детьми — это очень волнительный момент. Я видел свою дочь, когда ей было только 13 лет, я ни разу не видел дочь за это время — только на нескольких фотографиях, которые мне приходили. Через неделю ей 18. Это трудный и очень волнующий момент. Я получил от жены письмо, что оказывается, наши мальчики еще верят в Санта-Клауса, поэтому надо не подвести.

Утром я почувствовал стыд, потому что я проснулся, было тепленько на матрасе, который я не видел давно, такая забота вокруг меня. И я поймал себя на мысли о происходящем со всеми теми людьми, с которыми я многое прошел и которые сейчас остались там... Действительно, самое важное для нас всех — чтобы как можно быстрее они могли провести эту пресс-конференцию. И очень важный момент, о котором мы не должны забывать: чтобы этот процесс репрессий в принципе был остановлен, нам нужно довести ситуацию до того, чтобы вообще угрозы появления новых политических заключенных в Беларуси не было. Ведь этот процесс может быть бесконечен: мы освободим тысячу, две — и вроде бы на сайте „Вясны“ можно будет закрыть „рубрику“ политических заключенных Беларуси и через полчаса ее заново открыть, потому что появились новые.

Мы не знаем, что с нами дальше. Сегодня выходной. Мы очень надеемся, что назад нас не отдадут, поэтому сейчас — только вперед! Я думаю, мы дальше сможем каким-то образом натурализироваться, иметь документы и юридический статус и дальше продолжать свою деятельность».

Про Николая Статкевича

«Мы много не знаем, знаем одно: он был в группе освобожденных в сентябре 2025 года и отказался выехать из Беларуси. Как мы знаем, он находится в местах заключения, он не на свободе, ему не разрешили жить в Беларуси. К сожалению, он продолжает, безусловно, быть политическим заключенным».

Об Андрее Почобуте

«Действительно, Андрей заслуживает эту премию — Сахарова. Он находится в Новополоцке в колонии № 1. Все время он находится в ПКТ — это такой тюремный режим внутри колонии, сложнее, чем тюремный. По крайней мере на сентябрь у него было хорошее здоровье. Он в порядке и очень позитивный. Большое спасибо польской стороне, которая прилагает все усилия, чтобы он, как и другие, как можно скорее был освобожден».

О документах

«Все, кто здесь присутствует, не имеют паспортов. Не все из нашей освобожденной группы... Произошла определенная селекция. Чем думали сотрудники белорусских спецслужб, которые организовывали эту спецоперацию, я не знаю. По крайней мере у меня и коллег по пресс-конференции нет паспортов. Нам выдали такую справку об освобождении: листок бумаги А4, на котором наша фотография, справка, что мы освобождаемся, и наши паспортные данные».

Об Украине

«Мы очень благодарны украинской стороне за то, что она приняла нас без документов. Мы очень благодарны за организацию нашей доставки, по крайней мере с украинской стороны: это было максимально душевно, комфортно и очень гостеприимно. Мы понимаем, что это действительно важно и трудно в тех условиях, в которых сейчас пребывает Украина, с которой я, безусловно, выражаю полную солидарность. Я во многих местах заключения находился, и там процентов 80 — если не 90 — единодушно разделяют боль Украины и выражают единодушную позицию по этой войне.

Безусловно, гуманитарная роль руководства Украины, Зеленского, абсолютно очевидна. И за это большое спасибо. Мы очень надеемся, что этот трек продолжится. Это сейчас самое важное. И любая позитивная роль украинской стороны чрезвычайно важна, и мы пользуемся возможностью и просим, чтобы этот процесс продолжался. Нам всем сейчас нужно работать на этот процесс, и наш сегодняшний разговор — безусловно, работа на этот процесс.

Я бы очень хотел, чтобы война закончилась вчера или позавчера. Она должна закончиться как можно скорее. Это то, чем люди не должны заниматься, это недопустимая вещь. Белорусских добровольцев я не буду оценивать — это правда моральный выбор, как очень правильно уже было сказано. Я пожелаю только остаться в живых.

Хочу подчеркнуть, что все военные преступления должны быть расследованы, а виновные — наказаны».

О политзаключенных

«Кроме украинского народа, который, безусловно, герой, еще герои — те, кто остались. Не мы, а те, кто остались: те, кто сегодня пошел на промки, в ШИЗО.

Вчера был освобожден Алесь Беляцкий, он был доставлен в Вильнюс, с ним все хорошо — у меня была возможность с ним поговорить. Поэтому люди по-разному ехали, была определенная селекция. Но в чем была хитрая задумка белорусского правительства — я не знаю.

Я знал, что если вдруг меня когда-нибудь освободят, все мои записи — в первую очередь, телефонные контакты — исчезнут. Поэтому у меня с десяток телефонов в голове, первое, что я сделаю — мне нужно срочно позвонить родным и родственникам тех, кто еще там, поговорить с ними. Это то, что нужно сделать немедленно».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук