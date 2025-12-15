закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Планет, похожих на Землю, оказалось много во Вселенной

  • 15.12.2025, 19:53
  • 1,072
Планет, похожих на Землю, оказалось много во Вселенной

К такому выводу пришла международная команда ученых.

Каменистые планеты, подобные Земле, могут встречаться во Вселенной значительно чаще, чем считалось ранее. К такому выводу пришла международная команда ученых. По новым данным, формирование сухих, богатых породой планет может быть естественным следствием взрывов сверхновых звезд вблизи молодых звездных систем. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Считается, что Земля и другие планеты земной группы образовались из так называемых планетезималей — тел, состоящих из смеси льда и камня. Чтобы будущие планеты стали «сухими» и каменистыми, эти заготовки должны были рано лишиться значительной части воды. Ключевую роль в этом процессе сыграл нагрев, вызванный распадом короткоживущих радиоактивных изотопов, в частности алюминия-26. Его присутствие в ранней Солнечной системе подтверждается анализом древних метеоритов.

До сих пор ученые предполагали, что такие изотопы попали в протопланетный диск исключительно из близкой сверхновой. Однако расчеты показывали противоречие: чтобы доставить нужное количество радиоактивных веществ, взрыв должен был произойти слишком близко и попросту разрушить диск, из которого формировались планеты.

Исследователи под руководством Ре Савады из Токийского университета предложили новое объяснение — так называемый «механизм погружения». Согласно модели, сверхновая взорвалась на безопасном расстоянии около 3,2 светового года от молодой Солнечной системы. Ударная волна при этом ускорила заряженные частицы, превратив их в поток космических лучей.

Радиоактивные элементы, как показали расчеты, попадали в протопланетный диск двумя путями. Часть изотопов, например железо-60, была занесена напрямую в виде пыли. Другая часть, включая алюминий-26, образовалась уже внутри диска — когда космические лучи сталкивались со стабильными атомами и запускали ядерные реакции. В совокупности этот механизм точно воспроизводит состав радиоактивных элементов, найденных в метеоритах.

По словам авторов, такие условия могли возникать довольно часто. По их оценке, от 10 до 50% звезд, похожих на Солнце, могли формироваться в среде с аналогичным уровнем радиоактивных изотопов. А это означает, что сухие каменистые планеты с ограниченным запасом воды — потенциально пригодные для жизни — могут быть обычным явлением в нашей галактике.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич