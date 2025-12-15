Чартерная программа в Турцию стартует сразу из пяти городов Беларуси
- 15.12.2025, 21:06
Национальный перевозчик Belavia утвердил свою чартерную программу в Турцию. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.
Планируются вылеты из Минска, Бреста, Гомеля, Могилева и Витебска. Из всех этих городов можно добраться до Анталии. Также из Минска доступны рейсы в Бодрум и Измир.
Цепочка в Анталью:
Вылеты из Минска – 17 апреля – 20 ноября (туры от 4 до 28 ночей)
Вылеты из Бреста – 11 мая – 26 октября (туры 10/11 ночей)
Вылеты из Гомеля – 10 мая – 25 октября (туры 10/11 ночей)
Вылеты из Могилева – 17 мая – 21 октября (туры 10/11 ночей)
Вылеты из Витебска – 24 мая – 27 сентября (туры 10/11 ночей).
Цепочка в Бодрум:
Вылеты из Минска – 21 мая – 5 октября (туры 10/11 ночей).
Цепочка в Измир:
Вылеты из Минска – 25 мая – 8 октября (10/11 ночей).
Так, первые рейсы отправятся 17 апреля, а последний – 20 ноября. В среднем время тура составляет 10/11 ночей, самый короткий продлится 4 дня, а наиболее продолжительный отдых – 28 дней.