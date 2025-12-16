Германия представила 10-пунктный план для усиления обороны Украины 16.12.2025, 0:59

Подробности.

Германия в понедельник, 15 декабря, во время визита президента Украины Владимира Зеленского представила 10-пунктий план, в котором очертила свои обязательства по обороне Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

План предусматривает более тесное сотрудничество обеих стран в области оборонных исследований, создании совместных предприятий и дальнейшей интеграции рынков. В частности Германия будет рассматривать возможность использования федеральных инвестиционных гарантий.

Отмечается, что Германия также будет рассматривать совместные закупки оборонного оборудования украинского производства для защиты воздушного пространства НАТО в рамках европейской инициативы Небесный щит.

Кроме этого, Германия увеличит количество военных атташе в Киеве и активизирует обмен специалистами, говорится в документе.

